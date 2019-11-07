Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Виктория Исакова становится королевой подводного мира

7 ноября
2019 год

Новости кино >>
7 ноября 2019
В сети появился первый официальный трейлер спортивной драмы «Один вдох» режиссёра Елены Хазановой («Любовницы»).


Фильм основан на биографии российской спортсменки Натальи Молчановой — чемпионки мира по фридайвингу. По сюжету после расставания с мужем Марина Гордеева отправляется на отдых к морю, где случайно знакомится со спасателем Игнатом, который открывает ей мир фридайвинга — подводного плавания без использования вспомогательных средств. Однажды нырнув в голубую бездну, Марина уже не может думать ни о чем другом, кроме подводного мира. Она устремляется к этой обретенной мечте, несмотря на возраст, насмешки окружающих, финансовые трудности и — самое главное — собственный страх.

«Кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в нашем кино есть еще один важный персонаж — вода, - поделилась Елена Хазанова. - Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряженности кадры».

Главные роли в ленте исполнили Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Ольга Лерман, Алексей Матошин, Артём Ткаченко, Владислав Ветров, Стася Милославская, Филипп Ершов, Анастасия Караулова и Вероника Корниенко.

Виктория Исакова становится королевой подводного мира

«Моя героиня Марина Гордеева - это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге, - считает Виктория Исакова. - Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь».

Наталья Молчанова, которую называли «королевой фридайвинга», пропала без вести во время погружения в 2015-м году. Съёмки фильма о ней проходили в 2018-2019-х годах в том числе у берегов Мальты, где снимали сцены подводного погружения.

«Удивительно, но у нас почти не знают имя Натальи Молчановой. Она стала первой женщиной в мире, нырнувшей на задержке дыхания на глубину более 100 метров, - рассказала продюсер картины Ольга Данова. - Она заставила написать о себе все мировые СМИ, когда задержала дыхание более чем на 9 минут. Молчанова установила 41 мировой рекорд во всех дисциплинах фридайвинга, и 23 раза стала чемпионкой мира. Ее жизнь — это история победы над обыденностью, выводящая за рамки представлений о человеческих возможностях. Именно она вдохновила нас на эту трудную, не имеющую аналогов в российском кино, работу».

«Один вдох» стартует в российском прокате 12 марта 2020 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Фильм с Викторией Исаковой в роли «королевы фридайвинга» выйдет в марте 2020-го
«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге
Поиск по меткам
Биография / БайопикТрейлертриллерФильмы о спорте
персоны
Владислав ВетровФилипп ЕршовВиктория ИсаковаАнастасия КарауловаВероника КорниенкоОльга ЛерманАлексей МатошинСтася МилославскаяСергей СосновскийМаксим СухановАртём ТкаченкоЕлена ХазановаВладимир Яглыч
фильмы
Один вдох

фотографии >>
Виктория Исакова становится королевой подводного мира фотографии
Виктория Исакова становится королевой подводного мира фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Купцов
6 ноября ушёл из жизни актёр Александр Купцов.
Пётр Смидович
5 ноября скончался актёр Пётр Смидович.
Виталий Жигалин
5 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Жигалин.
Раиса Мухамедьярова
5 ноября ушла из жизни актриса Раиса Мухамедьярова.
Виктор Бубенков
4 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Бубенков.
Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.
Александр Миронов
1 ноября ушёл из жизни актёр Александр Миронов.

День рождения >>

Елена Бирюкова
Анастасия Георгиевская
Анастасия Дубровина
Владимир Завикторин
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Оксана Фандера
Франсуаза Делдик
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Мишель Клуни
Джейсон Лондон
Дана Плато
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Jesus Is King: Фильм Канье Уэста
музыкальный фильм
США, 2019
Огни большого города
комедия, мелодрама, трагикомедия
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен