Виктория Исакова становится королевой подводного мира

В сети появился первый официальный трейлер спортивной драмы «Один вдох»
режиссёра Елены Хазановой
(«Любовницы»
).
Фильм основан на биографии российской спортсменки Натальи Молчановой — чемпионки мира по фридайвингу. По сюжету после расставания с мужем Марина Гордеева отправляется на отдых к морю, где случайно знакомится со спасателем Игнатом, который открывает ей мир фридайвинга — подводного плавания без использования вспомогательных средств. Однажды нырнув в голубую бездну, Марина уже не может думать ни о чем другом, кроме подводного мира. Она устремляется к этой обретенной мечте, несмотря на возраст, насмешки окружающих, финансовые трудности и — самое главное — собственный страх.
«Кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в нашем кино есть еще один важный персонаж — вода
, - поделилась Елена Хазанова. - Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряженности кадры
».
Главные роли в ленте исполнили Виктория Исакова
, Максим Суханов
, Владимир Яглыч
, Сергей Сосновский
, Ольга Лерман
, Алексей Матошин
, Артём Ткаченко
, Владислав Ветров
, Стася Милославская
, Филипп Ершов
, Анастасия Караулова
и Вероника Корниенко
.
«Моя героиня Марина Гордеева - это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге
, - считает Виктория Исакова. - Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь
».
Наталья Молчанова, которую называли «королевой фридайвинга», пропала без вести во время погружения в 2015-м году. Съёмки фильма о ней проходили в 2018-2019-х годах в том числе у берегов Мальты, где снимали сцены подводного погружения.
«Удивительно, но у нас почти не знают имя Натальи Молчановой. Она стала первой женщиной в мире, нырнувшей на задержке дыхания на глубину более 100 метров
, - рассказала продюсер картины Ольга Данова
. - Она заставила написать о себе все мировые СМИ, когда задержала дыхание более чем на 9 минут. Молчанова установила 41 мировой рекорд во всех дисциплинах фридайвинга, и 23 раза стала чемпионкой мира. Ее жизнь — это история победы над обыденностью, выводящая за рамки представлений о человеческих возможностях. Именно она вдохновила нас на эту трудную, не имеющую аналогов в российском кино, работу
».
«Один вдох»
стартует в российском прокате 12 марта 2020
года.