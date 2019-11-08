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Юлия Александрова влюбляется в робота Егора Крида

8 ноября
2019 год

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8 ноября 2019
Кино-Театр.Ру представляет трейлер романтической комедии «(НЕ)идеальный мужчина» режиссёра Марюса Вайсберга («Ночная смена»). Авторами сценария выступили Евгения Хрипкова и Жора Крыжовников («Звоните ДиКаприо!»).


Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям.

Юлия Александрова влюбляется в робота Егора Крида

Главные роли в картине исполнили Егор Крид, Юлия Александрова, Артём Сучков, Роман Курцын, Ирина Гринёва, Максим Лагашкин, Марина Кондратьева, Владимир Андриянов и Яна Кошкина.

В российский прокат «(НЕ)идеальный мужчина» выйдет 16 января 2020 года.
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Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»
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(НЕ) Идеальный мужчина

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Юлия Александрова влюбляется в робота Егора Крида фотографии
Юлия Александрова влюбляется в робота Егора Крида фотографии
Юлия Александрова влюбляется в робота Егора Крида фотографии
Юлия Александрова влюбляется в робота Егора Крида фотографии
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