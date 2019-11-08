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Видеосервис Start открывает линейку документальных проектов

8 ноября
2019 год

Новости кино >>
8 ноября 2019
Видеосервис Start открывает линейку документальных фильмов и сериалов, в которую войдут проекты крупнейшего в России документального кинотеатра Nonfiction.film, а также собственные проекты, сообщает пресс-служба сервиса.

Видеосервис Start открывает линейку документальных проектов

«Видеосервис START стремится предоставить своим подписчикам максимально актуальный и эксклюзивный контент, поэтому запускает отдельное направление – производство оригинальных документальных сериалов и фильмов, а также формирует в каталоге новую линейку лучшего неигрового кино. Коллекция документальных проектов START будет доступна пользователям в единой подписке», – делится сооснователь и генеральный продюсер видеосервиса Эдуард Илоян.

Первая совместная с Nonfiction.film коллекция будет состоять из 60 проектов, включая фестивальные и зрительские хиты «Марина Абрамович: в присутствии художника», «Сахар», «Эми» и другие, линейка появится на сервисе до конца месяца.

«Мы любим и ценим документальное кино и рады, что нашли в этом вопросе единомышленников. Мы верим, что умный, неравнодушный, и разборчивый зритель Start найдет в нашей коллекции свой фильм, тот, который ему будет важно обсудить с друзьями, тот, который заставит остановиться и подумать. В этом и есть сила правильного документального кино», – говорит основатель Nonfiction.film Софья Капкова.

Также вместе со студией «Амурские волны» видеосервис и Nonfiction.film приступили к производству первого оригинального документального проекта сервиса – сериала «Хватит!».

Авторы ставят перед собой амбициозную и сверхактуальную задачу – показать, откуда берется насилие и как формируется отношение к женщинам в стране. В сериале будет 6 эпизодов - 6 историй реальных женщин.

«Документальное кино как жанр сейчас стремительно развивается. Аудитория все чаще узнает о том, что происходит (или происходило) в стране благодаря качественным неигровым проектам, которые создают и публикуют онлайн лучшие журналисты и блогеры. Эти фильмы затрагивают самые острые и актуальные проблемы, на которые закрывает глаза эфирное телевидение, они меняют жизни своих героев и мировоззрение целых поколений зрителей», – отмечает продюсер проекта «Хватит!» Ирина Сосновая.
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