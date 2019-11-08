Видеосервис Start открывает линейку документальных проектов

Видеосервис Start открывает линейку документальных фильмов и сериалов, в которую войдут проекты крупнейшего в России документального кинотеатра Nonfiction.film, а также собственные проекты, сообщает пресс-служба сервиса.
«Видеосервис START стремится предоставить своим подписчикам максимально актуальный и эксклюзивный контент, поэтому запускает отдельное направление – производство оригинальных документальных сериалов и фильмов, а также формирует в каталоге новую линейку лучшего неигрового кино. Коллекция документальных проектов START будет доступна пользователям в единой подписке
», – делится сооснователь и генеральный продюсер видеосервиса Эдуард Илоян
.
Первая совместная с Nonfiction.film коллекция будет состоять из 60 проектов, включая фестивальные и зрительские хиты «Марина Абрамович: в присутствии художника
», «Сахар
», «Эми
» и другие, линейка появится на сервисе до конца месяца.
«Мы любим и ценим документальное кино и рады, что нашли в этом вопросе единомышленников. Мы верим, что умный, неравнодушный, и разборчивый зритель Start найдет в нашей коллекции свой фильм, тот, который ему будет важно обсудить с друзьями, тот, который заставит остановиться и подумать. В этом и есть сила правильного документального кино
», – говорит основатель Nonfiction.film Софья Капкова
.
Также вместе со студией «Амурские волны» видеосервис и Nonfiction.film приступили к производству первого оригинального документального проекта сервиса – сериала «Хватит!
».
Авторы ставят перед собой амбициозную и сверхактуальную задачу – показать, откуда берется насилие и как формируется отношение к женщинам в стране. В сериале будет 6 эпизодов - 6 историй реальных женщин.
«Документальное кино как жанр сейчас стремительно развивается. Аудитория все чаще узнает о том, что происходит (или происходило) в стране благодаря качественным неигровым проектам, которые создают и публикуют онлайн лучшие журналисты и блогеры. Эти фильмы затрагивают самые острые и актуальные проблемы, на которые закрывает глаза эфирное телевидение, они меняют жизни своих героев и мировоззрение целых поколений зрителей
», – отмечает продюсер проекта «Хватит!» Ирина Сосновая
.