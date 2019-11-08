Иностранные кинокомпании получат компенсации за съемки в России

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о компенсациях (ребейтах) для иностранных компаний, снимающих кино в России. Уже в этом году на эти цели будет выделено 70 млн рублей.
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Согласно тексту постановления, распределять субсидии кинокомпаниям будет АО «Российский экспортный центр». Для каждого вида контента существуют разные условия. Так за съемки полнометражного игрового фильма или сериала можно будет получить до 15 млн рублей, за документальный – 3,75, за анимационный – 5 млн рублей. Однако эти деньги иностранные компании смогут получить только через российского агента – на основании экспортного контракта. Для контроля над расходами документ будет содержать пункт, согласно которому, иностранный производитель соглашается на проведение аудиторской проверки трат при создании фильма на территории РФ.
«Эта сумма возмещения больше, чем в ряде восточно-европейских стран и мы надеемся, что наше предложение будет конкурентоспособным, сделает съемки для иностранцев в России более выгодными. И мы надеемся, что они придут в Россию, обладающую уникальными по разнообразию ландшафтами», - добавил он, подчеркнув, что помимо создания новых рабочих мест, съемки в России - всегда ненавязчивая и крайне эффективная реклама нашей страны», – отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Размер стандартной субсидии будет составлять 30% прогнозного размера расходов организаций кинематографии на производство аудиовизуальной продукции. Возмещение в 40% будет предоставляться при соблюдении ряда условий. Например, граждане Российской Федерации должны составлять не менее 80 % съемочной группы, объем запланированных расходов на территории РФ должен быть не менее 75 млн рублей, а количество съемочных дней в России – не менее 19.
Осуществлять отбор заявок организаций кинематографии будет созданный при «Российском экспортном центре» экспертный совет. Он будет формироваться по представлению Министерства культуры РФ. В его состав войдут представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, в том числе занимающихся творческой деятельностью.