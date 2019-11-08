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Тимофей Каратаев пытается разоблачить Анастасию Шульгу

8 ноября
2019 год

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8 ноября 2019
Телеканал «1+1» начал съемки шестнадцатисерийной мелодрамы «Меня зовут Саша» о девушке, у которой от родителей осталось только имя, и которое она, в силу обстоятельств, пытается себе вернуть, сообщает пресс-служба телеканала.

Тимофей Каратаев пытается разоблачить Анастасию Шульгу
фото: Пресс-служба телеканала "1+1"

Главная героиня Александра (Анастасия Шульга) после предательства возлюбленного Романа (Александр Соколов) бросает всё и сбегает в столицу. Случайная встреча в поезде с авантюристкой Лерой (Екатерина Тышкевич) кардинально меняет её жизнь. Новая знакомая, спровоцировав серьезную аварию на железной дороге, исчезает с места происшествия, прихватив с собой крупную сумму денег из соседнего купе.

Саша приходит в сознание уже в больнице и узнает, что её обвиняют в случившемся, а из-за путаницы с документами её ошибочно принимают за Леру. Теперь девушка вынуждена жить под чужим именем, постоянно ожидая разоблачения. Ведь с одной стороны, её разыскивает полиция, с другой – бандиты, а с третьей – в любой момент её может уличить в самозванстве молодой человек Леры – Миша (Тимофей Каратаев), который после аварии оказывается в инвалидной коляске.
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1+1
персоны
Тимофей КаратаевАлександр Соколов (VI)Екатерина ТышкевичАнастасия Шульга
фильмы
Меня зовут Саша

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Тимофей Каратаев пытается разоблачить Анастасию Шульгу фотографии
Тимофей Каратаев пытается разоблачить Анастасию Шульгу фотографии
Тимофей Каратаев пытается разоблачить Анастасию Шульгу фотографии
Тимофей Каратаев пытается разоблачить Анастасию Шульгу фотографии
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