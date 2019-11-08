Тимофей Каратаев пытается разоблачить Анастасию Шульгу

Телеканал «1+1» начал съемки шестнадцатисерийной мелодрамы «Меня зовут Саша» о девушке, у которой от родителей осталось только имя, и которое она, в силу обстоятельств, пытается себе вернуть, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "1+1"
Главная героиня Александра (Анастасия Шульга) после предательства возлюбленного Романа (Александр Соколов) бросает всё и сбегает в столицу. Случайная встреча в поезде с авантюристкой Лерой (Екатерина Тышкевич) кардинально меняет её жизнь. Новая знакомая, спровоцировав серьезную аварию на железной дороге, исчезает с места происшествия, прихватив с собой крупную сумму денег из соседнего купе.
Саша приходит в сознание уже в больнице и узнает, что её обвиняют в случившемся, а из-за путаницы с документами её ошибочно принимают за Леру. Теперь девушка вынуждена жить под чужим именем, постоянно ожидая разоблачения. Ведь с одной стороны, её разыскивает полиция, с другой – бандиты, а с третьей – в любой момент её может уличить в самозванстве молодой человек Леры – Миша (Тимофей Каратаев), который после аварии оказывается в инвалидной коляске.