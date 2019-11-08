Матвей Лыков спасет Анастасию Ивлееву

Телеканал «Пятница!» 11 ноября начинает показ продолжения комедийного сериала «Туристическая полиция» с Анастасией Ивлеевой, к новому сезону присоединился также звезда фильма «Он – дракон» Матвей Лыков, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "Пятница"
Лыков исполнит роль тайного агента. По сюжету героине Насти Ивлеевой, сотруднице спецподразделения по охране общественного порядка Сочи, грозит серьезная опасность, спасать от которой девушку предстоит герою Лыкова.
Кроме того, партнером Матвея Лыкова на съемочной площадке станет Михаил Башкатов. Актер играет не только одну из главных ролей в сериале, но и является одним из сценаристов комедии.