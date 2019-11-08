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Украинский фильм о возвращении оккупированного Донбасса получил «Золото Лiстапада»

8 ноября
2019 год

Новости кино >>
8 ноября 2019
В Минске завершился фестиваль «Листапад». Гран-при и звание лучшего фильма досталось режиссеру Валентину Васяновичу за фильм «Атлантида» (Украина). Российскому зрителю режиссер известен по фильму «Племя» (2014), в котором все актеры были неслышащими. Мировая премьера ленты состоялась в рамках 76-ого Венецианского международного кинофестиваля в программе «Горизонты», где картина как раз и получила свой первый приз за лучший фильм. События в «Атлантиде» развиваются в 2025 году и рассказывают о будущей победе Украины в войне с Россией и возвращении оккупированного Донбасса. Правда, его территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

Атлантида

По две награды основного кокунрса «Листопада »получили польско-французская картина Яна Комаса «Тело божие» (лучшая режиссура и специальный приз жюри) и российско-грузинский «Преступный человек» Дмитрия Мамулии, снятый на грузинском языке (лучший сценарий и звуковое решение).

Грузинское кино также забрало призы за лучшую женскую и мужскую роли - призы достались соответственно Саломе Демурия, фильм «Вдох-выдох» (Грузия, Россия, Швеция) и Левану Гелбахиани, фильм «А потом мы танцевали» (Швеция, Грузия, Франция).

Лучшая операторская работа у китайца Ким Хён Сок, фильм «Прощай, сын мой».

Еще два российских фильма получили специальные дипломы - «За душевность в интерпретации народного образа» исполнительнице главной роли в фильме «Керосин» Елене Сусаниной и режиссеру Валерии Гай Германике «За расширение границ визуального искусства кино» в фильме «Мысленный волк».

Украинский фильм о возвращении оккупированного Донбасса получил «Золото Лiстапада»
фото: "Преступный человек"

Помимо основного конкурса игрового кино, на фестивале прошли еще четыре конкурсные программы - международный конкурс документального кино (победитель - «Наша машина времени», режиссеры – Ян Сунь, С. Лео Чиан, Китай); конкурс игрового кино Молодость на марше (победитель - «Лиллиан», режиссер – Андреас Хорват, Австрия); а также конкурс киношкол и национальный конкурс белорусских игровых, документальных и анимационных фильмов. В последнем жюри под председательством Кшиштофа Занусси признало первенство следующих картин:

Лучший игровой фильм - «Пляж/Лес/Тамбур», режиссеры Кирилл Галицкий, Светлана Козловская (Беларусь);
Лучший документальный фильм - «Summa», режиссер Андрей Кутило (Польша, Беларусь)
Лучший анимационный фильм - «Магистр свободных искусств», режиссер Елена Петкевич (Беларусь)
Диплом «За операторскую работу» - Саша Кулак, «Хроники ртути» (США, Россия)
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фильмы
Вдох-выдохКеросинМысленный волкПлемя

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"Хроники ртути"
Украинский фильм о возвращении оккупированного Донбасса получил «Золото Лiстапада» фотографии
Украинский фильм о возвращении оккупированного Донбасса получил «Золото Лiстапада» фотографии
Украинский фильм о возвращении оккупированного Донбасса получил «Золото Лiстапада» фотографии
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