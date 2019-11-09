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Элизабет Мосс преследует бесплотный экс-бойфренд

9 ноября
2019 год

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9 ноября 2019
В сети появился первый дублированный трейлер научно-фантастического триллера «Человек-невидимка» студии Universal, современной адаптации классического романа Герберта Уэллса. Поставил картину Ли Уоннелл («Апгрейд»).


По сюжету молодая женщина Сесилия страдает от своего буйного парня Эдриана, который распускает руки. Затем он неожиданно совершает самоубийство. Жизнь Сесилии начинает налаживаться, но ровно до тех пор, пока она не понимает, что бойфренд-тиран на самом деле не мертв, как она думала. И неведомым образом преследует её.

Элизабет Мосс преследует бесплотный экс-бойфренд

Главные роли в фильме сыграли Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Олдис Ходж, Харриет Дайер, Сторм Рейд, Бенедикт Харди, Сэм Смит, Амали Голден, Энтони Брэндон Вонг, Зара Майклз, Бьянка Помпонио и Дебора Антониу.

На российских экранах «Человек-невидимка» стартует 26 марта 2020 года.
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Элизабет Мосс преследует бесплотный экс-бойфренд фотографии
Элизабет Мосс преследует бесплотный экс-бойфренд фотографии
Элизабет Мосс преследует бесплотный экс-бойфренд фотографии
Элизабет Мосс преследует бесплотный экс-бойфренд фотографии
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