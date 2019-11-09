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Владимир Епифанцев не вписывается в гражданскую жизнь

9 ноября
2019 год

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9 ноября 2019
Начались съемки четырехсерийного боевика «Сержант» с Владимиром Епифанцевым в главной роли, сообщает пресс-служба канала Рен ТВ, который покажет фильм весной 2020 года.

Владимир Епифанцев не вписывается в гражданскую жизнь
фото: Пресс-служба канала Рен ТВ

Герой Епифанцева – молчаливый и суровый мастер военного дела, которого разъедает изнутри вина за гибель своего взвода. Он становится случайным свидетелем убийства и находит компромат на крупного бизнесмена, после чего на него начинается охота.

«Он просто не вписывается в гражданскую жизнь. Такое бывает. Его место там, на войне. Он решил отсидеться, но война его всё равно достала», – рассказывает о своём персонаже актер.

Роли главных антагонистов сериала исполняют Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. Персонаж Пореченкова – хладнокровный и жестокий бизнесмен Рафаэль, заклятый враг главного героя и источник всех проблем в сериале. Персонаж Жижикина по прозвищу «Хохол» является правой рукой Рафаэля. Уничтожение Сержанта становится для него основной целью, ради которой он пойдёт на всё. Также в «Сержанте» можно будет увидеть Сергея Бадюка и Викторию Тарасову.
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