Владимир Епифанцев не вписывается в гражданскую жизнь

Начались съемки четырехсерийного боевика «Сержант» с Владимиром Епифанцевым в главной роли, сообщает пресс-служба канала Рен ТВ, который покажет фильм весной 2020 года.
фото: Пресс-служба канала Рен ТВ
Герой Епифанцева – молчаливый и суровый мастер военного дела, которого разъедает изнутри вина за гибель своего взвода. Он становится случайным свидетелем убийства и находит компромат на крупного бизнесмена, после чего на него начинается охота.
«Он просто не вписывается в гражданскую жизнь. Такое бывает. Его место там, на войне. Он решил отсидеться, но война его всё равно достала», – рассказывает о своём персонаже актер.
Роли главных антагонистов сериала исполняют Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. Персонаж Пореченкова – хладнокровный и жестокий бизнесмен Рафаэль, заклятый враг главного героя и источник всех проблем в сериале. Персонаж Жижикина по прозвищу «Хохол» является правой рукой Рафаэля. Уничтожение Сержанта становится для него основной целью, ради которой он пойдёт на всё. Также в «Сержанте» можно будет увидеть Сергея Бадюка и Викторию Тарасову.