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Названы российские фильмы, претендующие на номинацию «Золотого глобуса»

9 ноября
2019 год

Новости кино >>
9 ноября 2019
Сразу шесть российских фильмов зарегистрированы к рассмотрению на соискание премии «Золотой глобус», сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», занимающейся продвижением отечественного кино за рубежом.

Названы российские фильмы, претендующие на номинацию «Золотого глобуса»
фото: "Дикая лига"

В числе претендентов на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» – «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бориса Акопова, «Кадиш» Константина Фама, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова и «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

«Российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу 6 фильмов в заявке на "Золотой глобус" говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока. И лучшее тому подтверждение – это ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж, которые в последние 3 года превышают 20%», – отметила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

Помимо российских лент, в список попали 87 фильмов на иностранном языке из 65 стран. Номинанты будут объявлены 9 декабря. 77-я церемония вручения наград пройдет 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе.
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