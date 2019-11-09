Названы российские фильмы, претендующие на номинацию «Золотого глобуса»

Сразу шесть российских фильмов зарегистрированы к рассмотрению на соискание премии «Золотой глобус», сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», занимающейся продвижением отечественного кино за рубежом.
«Российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу 6 фильмов в заявке на "Золотой глобус" говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока. И лучшее тому подтверждение – это ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж, которые в последние 3 года превышают 20%», – отметила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
Помимо российских лент, в список попали 87 фильмов на иностранном языке из 65 стран. Номинанты будут объявлены 9 декабря. 77-я церемония вручения наград пройдет 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе.