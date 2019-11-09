«Свидетели Путина» Виталия Манского номинированы на «европейский Оскар»

Европейская киноакадемия (EFA) объявила номинантов
на свою ежегодную премию, вручение которой пройдет 7 декабря в Берлине.
фото: Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"
За звание лучшего фильма будут бороться «Отверженные
» Ладжа Ли
, «Крушитель системы
» Норы Финшелд
, «Офицер и шпион
» Романа Полански
, «Боль и слава
» Педро Альмодовара
, «Фаворитка
» Йоргоса Лантимоса
и «Предатель
» Марко Беллоккьо
. Последние четыре также представлены в номинации «лучший режиссер». Конкуренцию мужскому составу составляет Селин Скьямма
с «Портретом девушки в огне
».
В числе лучших актрис заявлена Виктория Мирошниченко
, сыгравшая главную роль в фильме «Дылда
» Кантемира Балагова
. Ее соперницами стали обладательница премии «Оскар» Оливия Колман
(«Фаворитка»), лауреатка Берлинале Трине Дюрхольм
(«Королева сердец
»), дуэт Адель Энель
и Ноэми Мерлан
(«Портрет девушки в огне») и юная Хелена Ценгель
из «Крушителя системы». За звание лучшего актера будут бороться Антонио Бандерас
(«Боль и слава»), Жан Дюжарден
(«Офицер и шпион»), Пьерфранческо Фавино
(«Предатель»), Леван Гельбахиани
(«А потом мы танцевали
»), Александр Шеер
(«Гундерманн
») и Ингвар Сигурдссон
(«Белый, белый день
»).
Лучшим документальным фильмом могут стать «Свидетели Путина
» Виталия Манского
. Конкуренцию ему составляют фильмы «Для Самы», «Страна мёда», «Селфи» и «Исчезнование моей матери».