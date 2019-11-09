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«Свидетели Путина» Виталия Манского номинированы на «европейский Оскар»

9 ноября
2019 год

Новости кино >>
9 ноября 2019
Европейская киноакадемия (EFA) объявила номинантов на свою ежегодную премию, вручение которой пройдет 7 декабря в Берлине.

«Свидетели Путина» Виталия Манского номинированы на «европейский Оскар»
фото: Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"

За звание лучшего фильма будут бороться «Отверженные» Ладжа Ли, «Крушитель системы» Норы Финшелд, «Офицер и шпион» Романа Полански, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Предатель» Марко Беллоккьо. Последние четыре также представлены в номинации «лучший режиссер». Конкуренцию мужскому составу составляет Селин Скьямма с «Портретом девушки в огне».

В числе лучших актрис заявлена Виктория Мирошниченко, сыгравшая главную роль в фильме «Дылда» Кантемира Балагова. Ее соперницами стали обладательница премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка»), лауреатка Берлинале Трине ДюрхольмКоролева сердец»), дуэт Адель Энель и Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне») и юная Хелена Ценгель из «Крушителя системы». За звание лучшего актера будут бороться Антонио Бандерас («Боль и слава»), Жан Дюжарден («Офицер и шпион»), Пьерфранческо Фавино («Предатель»), Леван ГельбахианиА потом мы танцевали»), Александр ШеерГундерманн») и Ингвар СигурдссонБелый, белый день»).

Лучшим документальным фильмом могут стать «Свидетели Путина» Виталия Манского. Конкуренцию ему составляют фильмы «Для Самы», «Страна мёда», «Селфи» и «Исчезнование моей матери».
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