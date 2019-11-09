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«Хорошая жена» добралась до «Миллиардов»

9 ноября
2019 год

Новости кино >>
9 ноября 2019
Актриса Джулианна Маргулис, известная по главной роли в сериале «Хорошая жена», и Кори Столл, запомнившийся работами в сериале «Штамм» и блокбастере Marvel «Человек-муравей» появятся в пятом сезоне популярного сериала «Миллиарды», сообщает Deadline.

«Хорошая жена» добралась до «Миллиардов»
фото: "Миллиарды"

Маргулис сыграет профессора социологии и автора бестселлеров Кэтрин Брант, а Столл исполнит роль влиятельного бизнесмена из маленького городка Индианы.

Сериал «Миллиарды» выходит с 2016 года. Его действие происходит в центре Нью-Йорка — мире больших и не всегда чистых денег, безграничной власти и возможностей, которым можно только позавидовать. Финансовый гений и миллиардер Бобби Аксельрод всего добился сам и не стесняется пользоваться своим богатством, скупая компании и элитную недвижимость направо и налево. Такое положение дел категорически не устраивает прокурора Южного округа Чака Родса, который страстно желает подловить Бобби на махинациях и упечь за решетку. После очередного скандального приобретения Акса прокурор дает отмашку своим подчиненным, и те начинают охоту. Главные роли исполняют Пол Джаматти и Дамиан Льюис.
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персоны
Пол ДжаматтиДамиан ЛьюисДжулианна МаргулисКори Столл
фильмы
МиллиардыХорошая женаЧеловек-муравейШтамм

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