«Хорошая жена» добралась до «Миллиардов»

Маргулис сыграет профессора социологии и автора бестселлеров Кэтрин Брант, а Столл исполнит роль влиятельного бизнесмена из маленького городка Индианы.
Сериал «Миллиарды» выходит с 2016 года. Его действие происходит в центре Нью-Йорка — мире больших и не всегда чистых денег, безграничной власти и возможностей, которым можно только позавидовать. Финансовый гений и миллиардер Бобби Аксельрод всего добился сам и не стесняется пользоваться своим богатством, скупая компании и элитную недвижимость направо и налево. Такое положение дел категорически не устраивает прокурора Южного округа Чака Родса, который страстно желает подловить Бобби на махинациях и упечь за решетку. После очередного скандального приобретения Акса прокурор дает отмашку своим подчиненным, и те начинают охоту. Главные роли исполняют Пол Джаматти и Дамиан Льюис.