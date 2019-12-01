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Марина Разбежкина и Виталий Манский расскажут о создании документального кино

1 декабря
2019 год

Новости кино >>
1 декабря 2019
В рамках фестиваля «Артдокфест», который пройдет с 6 по 11 декабря в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», вновь заработает «АртдокШкола», где секретами создания неигрового кино поделятся ведущие режиссеры, продюсеры и операторы, сообщает пресс-служба фестиваля.

Марина Разбежкина и Виталий Манский расскажут о создании документального кино
фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"

«Целью «АртдокШколы», которая в этом году будет работать второй раз, является создание особой среды, где начинающие документалисты смогут узнать о профессии что-то новое, задать лекторам интересующие вопросы, попросить совета, а может даже найти единомышленников для своего проекта», – отмечается в сообщении.

Так, о питчингах и других способах реализации независимых проектов расскажут президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский и немецкий продюсер Симона Бауманн, Манский же вместе с режиссером Дмитрием Боголюбовым и представителями телеканала «Настоящее время» подискутируют о копродукции в неигровом кино.

Режиссер и педагог Марина Разбежкина прочитает лекцию на тему «Как научиться быть успешным художником», а оператор Александра Иванова расскажет о технических возможностях для малобюджетного кино. Кроме того, на лекциях можно будет узнать о способах продвижения таких фильмов, а также о возможностях создания документального кино без финансирования со стороны Министерства культуры РФ.

Вход на все мероприятия, которые будут проходить с 10.00 до 13.00, свободный.
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