Марина Разбежкина и Виталий Манский расскажут о создании документального кино

В рамках фестиваля «Артдокфест», который пройдет с 6 по 11 декабря в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», вновь заработает «АртдокШкола», где секретами создания неигрового кино поделятся ведущие режиссеры, продюсеры и операторы, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"
«Целью «АртдокШколы», которая в этом году будет работать второй раз, является создание особой среды, где начинающие документалисты смогут узнать о профессии что-то новое, задать лекторам интересующие вопросы, попросить совета, а может даже найти единомышленников для своего проекта», – отмечается в сообщении.
Так, о питчингах и других способах реализации независимых проектов расскажут президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский и немецкий продюсер Симона Бауманн, Манский же вместе с режиссером Дмитрием Боголюбовым и представителями телеканала «Настоящее время» подискутируют о копродукции в неигровом кино.
Режиссер и педагог Марина Разбежкина прочитает лекцию на тему «Как научиться быть успешным художником», а оператор Александра Иванова расскажет о технических возможностях для малобюджетного кино. Кроме того, на лекциях можно будет узнать о способах продвижения таких фильмов, а также о возможностях создания документального кино без финансирования со стороны Министерства культуры РФ.
Вход на все мероприятия, которые будут проходить с 10.00 до 13.00, свободный.