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Антон Пампушный и Антон Богданов проверят свою дружбу в необычных обстоятельствах

1 декабря
2019 год

Новости кино >>
1 декабря 2019
В Москве завершились съемки комедии «Друг на продажу» с Антоном Пампушным и Антоном Богдановым в главных ролях, сообщает пресс-служба фильма.

Антон Пампушный и Антон Богданов проверят свою дружбу в необычных обстоятельствах
фото: Пресс-служба фильма "Друг на продажу"

Картины рассказывает необычную историю принципиального Ивана, который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.

Приехав по приглашению Гоши в Томск, где разворачиваются события, Иван ошарашен женским вниманием. Гоша выкручивается, попадая в комичные ситуации и вовлекая в них своего наивного друга. В довершение всего Иван узнает, что Катя тоже в Томске и собирается замуж за эксцентричного миллионера Пантелеева.

Съемки проходили в Томске, Новосибирске и Москве. В комедии также сыграли Вадим Галыгин, Михаил Башкатов, Ирина Антоненко, Валерия Дергилева, Алина Алексеева, Мирослава Карпович и другие актеры. В прокат фильм выйдет в следующем году.
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персоны
Алина Алексеева (II)Ирина АнтоненкоМихаил БашкатовАнтон БогдановВадим ГалыгинВалерия ДергилёваМирослава КарповичАнтон Пампушный
фильмы
Друг на продажу

фотографии >>
Антон Пампушный и Антон Богданов проверят свою дружбу в необычных обстоятельствах фотографии
Антон Пампушный и Антон Богданов проверят свою дружбу в необычных обстоятельствах фотографии
Антон Пампушный и Антон Богданов проверят свою дружбу в необычных обстоятельствах фотографии
Антон Пампушный и Антон Богданов проверят свою дружбу в необычных обстоятельствах фотографии
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