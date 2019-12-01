Антон Пампушный и Антон Богданов проверят свою дружбу в необычных обстоятельствах

Картины рассказывает необычную историю принципиального Ивана, который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.
Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.
Приехав по приглашению Гоши в Томск, где разворачиваются события, Иван ошарашен женским вниманием. Гоша выкручивается, попадая в комичные ситуации и вовлекая в них своего наивного друга. В довершение всего Иван узнает, что Катя тоже в Томске и собирается замуж за эксцентричного миллионера Пантелеева.