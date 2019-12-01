В Москве впервые открывается международный форум «Российский кинобизнес
», который продлится до 5 декабря включительно, сообщают организаторы мероприятия.
Форум объединит представителей киноиндустрии России и стран СНГ. В рамках мероприятия состоятся презентации крупных дистрибьюторских компаний – российского подразделения Walt Disney, Sony Picrures, Universal Pictures, а также отечественных независимых компаний, которые представят самые ожидаемые релизы новогодних каникул и будущего года.
Помимо презентаций в рамках форума пройдет образовательная программа Фонда кино, где представителям кинотеатров расскажут о грамотной работе со зрителями. Кроме того, на «Российском кинобизнесе» пройдет несколько дискуссий – об авторском кино, особенностях проката в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине и странах Балтии, и онлайн-контенте, который может заинтересовать обычные кинотеатры.