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В Москве впервые открывается международный форум «Российский кинобизнес»

1 декабря
2019 год

Новости кино >>
1 декабря 2019
В Москве впервые открывается международный форум «Российский кинобизнес», который продлится до 5 декабря включительно, сообщают организаторы мероприятия.

В Москве впервые открывается международный форум «Российский кинобизнес»

Форум объединит представителей киноиндустрии России и стран СНГ. В рамках мероприятия состоятся презентации крупных дистрибьюторских компаний – российского подразделения Walt Disney, Sony Picrures, Universal Pictures, а также отечественных независимых компаний, которые представят самые ожидаемые релизы новогодних каникул и будущего года.

Помимо презентаций в рамках форума пройдет образовательная программа Фонда кино, где представителям кинотеатров расскажут о грамотной работе со зрителями. Кроме того, на «Российском кинобизнесе» пройдет несколько дискуссий – об авторском кино, особенностях проката в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине и странах Балтии, и онлайн-контенте, который может заинтересовать обычные кинотеатры.
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