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Сергей Безруков сыграл разведчика во втором сезоне «Оптимистов»

1 декабря
2019 год

Новости кино >>
1 декабря 2019
Режиссер Алексей Попогребский продолжает работу над вторым сезоном сериала «Оптимисты», сейчас идет блок съемок в 16-м павильоне «Мосфильма», сообщается на сайте киностудии.

Сергей Безруков сыграл разведчика во втором сезоне «Оптимистов»
фото: Алексей Попогребский/"Мосфильм"

«Здесь выстроена сложная интерьерно-экстерьерная декорация. Это целый этаж Министерства иностранных дел эпохи 1960-х годов. Здесь есть и выход на крышу, где наши герои курят или просто любуются видами. Также во время съемок в декорации используются фоны и хромакей. Если можно так выразиться, наша декорация – «трансформер», ее части перестраиваются в разные объекты, меняют свое назначение в процессе съемок. Интерьер квартиры одного из героев мы переделали в явочную квартиру шпионов, а потом обустроили в этом пространстве один из кабинетов Пентагона. Кроме того, в этой же декорации мы воссоздадим фрагмент фюзеляжа самолета. Мы используем площадь 16-го павильона в полной мере», – говорит Попогребский.

События второго сезона развиваются в 1962-м в разгар Карибского кризиса. Остров Свободы стал причиной жесткого конфликта между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, отношения между США и СССР были напряжены до предела.

Главные герои телефильма – молодые сотрудники Информационно-аналитической группы МИДа – уже прошли «боевое крещение в профессии», но сейчас им предстоит столкнуться с новыми вызовами. Обаятельная, четкая и принципиальная Рута Карловна (актриса Северия Янушаускайте) уходит с головой в работу, чтобы заглушить тоску после смерти мужа. Андрея Муратова (Егор Корешков) направили на дипломатическую службу в Лаос. Начальником отдела МИДа назначен Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов). Леонид Корнеев (Артем Быстров) занял место в Первом отделе, но на него вышли американские спецслужбы и предъявили собранный компромат.

В сериале также появится новый центральный персонаж – разведчик Дмитрий Нестеров в исполнении актера Сергея Безрукова, а одну из ключевых женских ролей исполнит Елизавета Боярская.

Как рассказал Безруков в интервью телеканалу «Россия-1», где выйдет сериал, его герой отстранен от работы за рубежом и вынужден трудиться в МИДе.

«Также моего героя ждет много страстей, личных переживаний. Потому что с одной стороны он советский человек, профессионал, который знает, что такое долг и честь, служит Родине не за деньги, а по убеждению. В то же время он влюблен в иностранку. По тем временам она – враг. То, что ему приходится пережить просто как человеку, конечно, чудовищно. В этом, наверное, сложность его образа и характера. Кроме того, он попадает в водоворот событий, шпионских страстей, которые кипят вокруг довольно серьезной темы – возможного начала ядерной войны… То есть частная история становится не только частной, а пересекается с глобальной проблемой», – отметил Безруков, который в образе Нестерова, к тому же, будет впервые в своей карьере говорить на английском языке.
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