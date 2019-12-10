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Режиссёр-мультипликатор Александр Петров работает над мультфильмом про Александра Невского

10 декабря
2019 год

Новости кино >>
10 декабря 2019
Известный режиссёр-мультипликатор Александр Петров снимет мультфильм «Князь» про Александра Невского. Авторскую анимационную картину представила кинокомпания «Панорама» на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

Режиссёр-мультипликатор Александр Петров работает над мультфильмом про Александра Невского
фото: riavrn.ru

По словам Петрова, «он уже больше двух лет в этом материале, давно собирался сделать фильм о русской истории. Рассказ про жизнь князя Александра Невского – это благодатный материал. Уже много сделано, сценарий написан, но работа над ним продолжается. История посвящена жизни Александра Невского, фильм – это его путешествие в Золотую Орду. Князь идёт туда как дипломат и мудрый правитель. Фильм будет сделан в технике "масляная живопись"».

В работе над сценарием участвуют Юрий Арабов и Лариса Малюкова. Продюсером выступает Наталья Петрова. Бюджет мультфильма пока не раскрывается.

Всего в очной защите принимают участие 19 проектов для детской и семейной аудитории, а также три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссёров-мультипликаторов. Итоги отбора будут известны через несколько недель.
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Режиссёр-мультипликатор Александр Петров работает над мультфильмом про Александра Невского фотографии
Режиссёр-мультипликатор Александр Петров работает над мультфильмом про Александра Невского фотографии
Режиссёр-мультипликатор Александр Петров работает над мультфильмом про Александра Невского фотографии
Режиссёр-мультипликатор Александр Петров работает над мультфильмом про Александра Невского фотографии
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