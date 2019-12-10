Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий снимут мультфильм про «Мусор»

Мультипликаторы Константин Бронзит
и Дмитрий Высоцкий
задумали создать мультфильм «Мусор
». Об этом стало известно в ходе очной защиты проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.
Фильм поведает о выброшенных на помойку вещах, отправившихся на поиски мифического мусорного рая, который на самом деле оказывается мусоросжигательным заводом. Помимо экологического месседжа, лента также сосредоточена на взаимоотношениях героев и их внутреннем развитии.
По словам Бронзита, персонажи картины – «самые обычные предметы, но они потрёпанные жизнью и людьми. Мы сделаем всё возможное, чтобы это производило комический эффект. Персонажи на экране будут предельно очеловечены. Предполагается технология смешения 2D- и 3D-графики»
.
За производство отвечает студия «Метрафильмс», продюсером выступает Артём Васильев
. Это будет российско-канадский проект, которым уже заинтересовался отечественный прокатчик.