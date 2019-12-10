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Пол Радд и Финн Вулфард сталкиваются со сверхъестественным

10 декабря
2019 год

Новости кино >>
10 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представляет первый дублированный трейлер фантастической комедии «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжения культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмена («Спасатели Малибу»).


По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за приведениями.

Главные роли в картине сыграли Пол Радд, Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Энни Поттс, Билл Мюррей, Финн Вулфард, Сигурни Уивер, Боким Вудбайн, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и другие. Режиссёром прокта выступил Джейсон Райтман («Талли»).

Пол Радд и Финн Вулфард сталкиваются со сверхъестественным

Оригинальная лента об экспертах по всякой паранормальщине увидела свет в 1984 году, получив сиквел через 5 лет. В 2016 году Пол Фейг пытался реанимировать франшизу, сделав всех главных персонажей женщинами, однако фильм не имел успеха ни у критиков, ни у зрителей.

На российских экранах «Охотники за привидениями: Наследники» появятся 9 июля 2020 года.
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