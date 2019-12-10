Пол Радд и Финн Вулфард сталкиваются со сверхъестественным

Кино-Театр.Ру
представляет первый дублированный трейлер фантастической комедии «Охотники за привидениями: Наследники»
— продолжения культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмена
(«Спасатели Малибу»
).
По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за приведениями.
Главные роли в картине сыграли Пол Радд
, Кэрри Кун
, Маккенна Грейс
, Энни Поттс
, Билл Мюррей
, Финн Вулфард
, Сигурни Уивер
, Боким Вудбайн
, Дэн Эйкройд
, Эрни Хадсон
и другие. Режиссёром прокта выступил Джейсон Райтман
(«Талли»
).
Оригинальная лента
об экспертах по всякой паранормальщине увидела свет в 1984 году, получив сиквел
через 5 лет. В 2016 году Пол Фейг
пытался реанимировать франшизу, сделав всех главных персонажей женщинами, однако фильм
не имел успеха ни у критиков, ни у зрителей.
На российских экранах «Охотники за привидениями: Наследники»
появятся 9 июля 2020
года.