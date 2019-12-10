Полина Гагарина и Светлана Ходченкова сыграют в игровой версии мультфильма «Летучий корабль»

«Есть потрясающий мультфильм "Летучий корабль", есть прекрасная музыка, песни Максима Дунаевского, и уже есть залог того, что всё это будет хорошо, – замечательная группа, которая уже частично создана. Светлана Ходченкова дала согласие, и замечательная Полина Гагарина. Все знают её как певицу, но она окончила Школу-студию МХАТ, мастерскую Игоря Золотовицкого, и имеет прекрасное актёрское образование», – рассказал Учитель.
По словам Гагариной, когда ей поступило предложение, то она «молниеносно согласилась, потому что Алексей – это знак качества. Ко мне есть доверие со стороны детской аудитории, со стороны родительской аудитории, поскольку я сама мать двоих детей».
«Мы все выросли на этом замечательном мультфильме, который придумал Гарри Бардин по мотивам русской сказки. Все знают эту историю, любят её. И мы хотим пересказать эту историю современным киноязыком», – подчеркнула Карас, добавив, что вдохновляется советским кино.
Поскольку в фильме будет много музыки, то создатели планируют пригласить в качестве музыкального продюсера Константина Меладзе. Дистрибьютором картины будет «Централ Партнершип».