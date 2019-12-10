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Дмитрий Киселёв вернётся в космос

10 декабря
2019 год

Новости кино >>
10 декабря 2019
Продюсер Рубен Дишдишян и режиссёр Дмитрий Киселёв представили на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино, идею фантастического экшн-фильма «Мира», за чьё производство возьмётся «Марс Медиа».


Это будет история девочки-подростка, которая вместе с отцом-космонавтом, находящимся на орбитальной космической станции «Мира», спасает мир от катастрофы, чьим толчком послужил метеоритный дождь. Зрителя ожидает доброе семейное кино о взаимоотношении отцов и детей, охарактеризованном Киселёвым как «космос между родителями и детьми».

Съёмки фильма, чьим сопродюсером выступает миллиардер Леонард Блаватник, пройдут во Владивостоке. На производство картины требуется 500 млн рублей.
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