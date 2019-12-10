Дмитрий Киселёв вернётся в космос

Продюсер Рубен Дишдишян
и режиссёр Дмитрий Киселёв
представили на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино, идею фантастического экшн-фильма «Мира
», за чьё производство возьмётся «Марс Медиа».
Это будет история девочки-подростка, которая вместе с отцом-космонавтом, находящимся на орбитальной космической станции «Мира», спасает мир от катастрофы, чьим толчком послужил метеоритный дождь. Зрителя ожидает доброе семейное кино о взаимоотношении отцов и детей, охарактеризованном Киселёвым как «космос между родителями и детьми»
.
Съёмки фильма, чьим сопродюсером выступает миллиардер Леонард Блаватник
, пройдут во Владивостоке. На производство картины требуется 500 млн рублей.