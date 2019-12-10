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Александр Котт хочет снять «Чука и Гека» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

10 декабря
2019 год

Новости кино >>
10 декабря 2019
Александр Котт снимет для компании «Метроном» новую экранизацию рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Режиссёр рассказал об этом на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

По жанру это будет детское приключенческое кино в ретро-антураже с элементами фантастики. Роуд-муви с песнями поведает о том, как двое детей вместе с мамой отправились к отцу, чтобы вместе встретить Новый год.

Александр Котт хочет снять «Чука и Гека» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

В качестве геолога в картине планирует предстать Евгений Цыганов, а Юлия Снигирь заинтересована в роли матери. Продюсером является Арсен Готлиб. Локациями послужат Москва, Беларусь или Карелия. Бюджет составит 185 млн рублей, а предполагаемые сборы – 400 млн рублей. Прокатчиком, возможно, выступит Sony Pictures.

«Чука и Гека» адаптировал для кино в далёком 1953 году режиссёр Иван Лукинский.
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