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Новости кино Александр Котт хочет снять «Чука и Гека» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь Зрителя ожидает детское приключенческое кино в ретро-антураже с элементами фантастики и роуд-муви.

Новости кино Режиссёр-мультипликатор Александр Петров работает над мультфильмом про Александра Невского «Князь» был представлен на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

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