Александр Котт хочет снять «Чука и Гека» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

Александр Котт снимет для компании «Метроном» новую экранизацию рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Режиссёр рассказал об этом на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.
По жанру это будет детское приключенческое кино в ретро-антураже с элементами фантастики. Роуд-муви с песнями поведает о том, как двое детей вместе с мамой отправились к отцу, чтобы вместе встретить Новый год.
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
В качестве геолога в картине планирует предстать Евгений Цыганов, а Юлия Снигирь заинтересована в роли матери. Продюсером является Арсен Готлиб. Локациями послужат Москва, Беларусь или Карелия. Бюджет составит 185 млн рублей, а предполагаемые сборы – 400 млн рублей. Прокатчиком, возможно, выступит Sony Pictures.
«Чука и Гека» адаптировал для кино в далёком 1953 году режиссёр Иван Лукинский.