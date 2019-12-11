Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой»

В Геленджике стартовали съёмки пятого сезона «Ищейки». Премьера 16-серийного продолжения детектива состоится в 2020 году на Первом канале. Как и в четвёртом сезоне, режиссёром выступает Андрей Головков, уточняет пресс-служба кинокомпании Star Media.
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
На сей раз в спокойную и размеренную семейную жизнь Александры Ивановны Кушнир в исполнении Анны Банщиковой врывается её бывшая однокурсница Светлана, успешный бизнес-коуч, идеальная мать и жена. Главная героиня начинает задумываться – а всё ли в её жизни правильно, как найти баланс между работой и личной жизнью, на своём ли месте она в отделе. Александра садится на диету, начинает заниматься спортом и йогой, но её всё равно гложут сомнения. И, конечно, добавляются очередные проблемы на работе – в отдел приезжает проверка из Москвы под руководством человека, у которого с Александрой старые счёты. В семейной жизни тоже неспокойно. Борис продолжает ревновать к Иноземцеву, уверенный, что Саша его не забыла. И подозрения Бориса, похоже, не безосновательны. А тут ещё мама, Маргарита Яковлевна, начинает вести себя так, словно у неё появился таинственный поклонник. И всё это – прямо накануне Нового года!