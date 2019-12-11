Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой»

11 декабря
2019 год

Новости кино >>
11 декабря 2019
В Геленджике стартовали съёмки пятого сезона «Ищейки». Премьера 16-серийного продолжения детектива состоится в 2020 году на Первом канале. Как и в четвёртом сезоне, режиссёром выступает Андрей Головков, уточняет пресс-служба кинокомпании Star Media.

Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

На сей раз в спокойную и размеренную семейную жизнь Александры Ивановны Кушнир в исполнении Анны Банщиковой врывается её бывшая однокурсница Светлана, успешный бизнес-коуч, идеальная мать и жена. Главная героиня начинает задумываться – а всё ли в её жизни правильно, как найти баланс между работой и личной жизнью, на своём ли месте она в отделе. Александра садится на диету, начинает заниматься спортом и йогой, но её всё равно гложут сомнения. И, конечно, добавляются очередные проблемы на работе – в отдел приезжает проверка из Москвы под руководством человека, у которого с Александрой старые счёты. В семейной жизни тоже неспокойно. Борис продолжает ревновать к Иноземцеву, уверенный, что Саша его не забыла. И подозрения Бориса, похоже, не безосновательны. А тут ещё мама, Маргарита Яковлевна, начинает вести себя так, словно у неё появился таинственный поклонник. И всё это – прямо накануне Нового года!

В сериале также заняты Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Владислав Павлов, Эдуард Чекмазов, Владимир Николенко, Анатолий Гущин, Ирина Пулина, Анатолий Кот и Дмитрий Куличков. Продюсерская команда состоит из Дарьи Лавровой, Владислава Ряшина и Филиппа Брусникина. За визуальную составляющую отвечают художник-постановщик Эдуард Гизатуллин и оператор-постановщик Сергей Бледнов.
версия для печати
Ссылки по теме
У «Ищейки» будет сразу два новых сезона
Анна Банщикова вернулась к роли «Ищейки»
Поиск по меткам
Репортаж со съемочной площадки
персоны
Анна БанщиковаСергей БледновФилипп БрусникинЭдуард ГизатуллинАндрей ГоловковАнатолий ГущинАнатолий КотДмитрий КуличковДарья ЛавроваАлександр МакогонДмитрий МиллерВладимир НиколенкоВладислав ПавловИрина ПулинаВладислав РяшинЭдуард Чекмазов
фильмы
ИщейкаИщейка-2Ищейка-3Ищейка-4Ищейка-5

фотографии >>
Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой» фотографии
Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой» фотографии
Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой» фотографии
Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Тери Гарр
Жан Маре
Джанни Моранди
Хейли Стейнфилд
Райдер Стронг
Жан-Луи Трентиньян
Мари Уиндзор
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен