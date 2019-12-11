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В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia

11 декабря
2019 год

Новости кино >>
11 декабря 2019
C 28 по 30 января в Москве в рамках выставки CSTB. Telecom&Media'2020 в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia, на котором профессионалы отрасли обсудят новые бизнес-модели экосистемы видеосмотрения, тенденции в области потребления видеоконтента в различных средах, эффективные способы монетизации OTT-платформ и актуальные вопросы российской киноиндустрии и рынка продакшена в целом. На дискуссионных панелях и сессиях представители медиахолдингов и телеканалов, OTT/VOD сервисов и платформ, агрегаторов контента, продакшн-студий и аналитических агентств поделятся мнением о том, как создать продукт, который завладеет вниманием зрителя не только в России, но и за рубежом, а также как и кому продавать эксклюзивный контент.

В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia
фото: пресс-служба форума

Согласно пресс-службе мероприятия, первый день Форума откроет сессия «ТВ и видеоконтент», в начале которой Mediascope представят анализ потребления ТВ и видеоконтента в 2019-м и прогнозы на будущее. Последующая дискуссионная панель «Традиционное телевидение и конкурентная среда» соберёт вместе топ-менеджеров ведущих медиахолдингов для обсуждения изменения привычек потребления контента на рынке платного ТВ и видео, производства телеканалом оригинального видеоконтента, способного заинтересовать аудиторию и выгодно монетизироваться, конкуренции онлайн-среды и линейного телесмотрения, различий в интересах и предпочтениях зрителей традиционного и онлайн-ТВ. Модерировать дискуссию будет редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая. Во второй день вниманием участников завладеют OTT и VOD-сервисы. О драйверах развития платформ, закупке контента, перспективах использования различных форматов, создании собственного оригинального контента для пользователей этого сегмента, правовых и этических аспектах OTT-среды расскажут на специальной сессии «Российский рынок OTT и видеосервисов». Чем отличаются российский и зарубежные рынки, какова стратегия развития рынка ОТТ сервисов в США, какая модель монетизации является наиболее эффективной – далеко не полный список вопросов, которые предполагается обсудить на сессии, модератором которой также выступит Болецкая.

При активной поддержке АПКиТ состоится следующая сессия «Российский киноконтент – производство и дистрибуция». В роли модератора выступит редактор отдела кино и телевидения «Российской газеты» Сусанна Альперина, которая вместе с участниками – ведущими продакшн и продюсерскими компаниями – поднимет вопросы изменений в процессе аудиовизуального контента, производства востребованного видеопродукта в России и за рубежом, оптимизации расходов и доходов при создании кинопроекта, эффективного продвижения контента на российском и заграничном рынках, выбора партнёра по дистрибуции. Ещё одна дискуссия, посвящённая закупке и адаптации зарубежного контента, также пройдёт при активном содействии АПКиТ и Альпериной. На сессии проанализируют факторы, необходимые для создания успешной адаптации иностранного телевизионного формата, выявят особенности, с которыми приходится сталкиваться создателям российского контента при адаптации сериалов для показа за рубежом, а также особенности восприятия и интересов российского зрителя на основе социально-культурных ценностей. Эксперты рассмотрят успешные российские проекты и секрет их популярности. Не обойдут стороной и правовые аспекты работы с зарубежными телеформатами.

В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia
фото: пресс-служба форума

Механизмы борьбы с Интернет-пиратством станут темой дискуссионной панели, проводимой при поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза». Участники сессии подведут итоги реализации антипиратского меморандума, обсудят степень ответственности поисковых ресурсов, а также подискутируют на тему дальнейших шагов по противодействию нелегальному распространению видеоконтента в Интернете. Модератором выступит член Совета ТПП РФ по ИС, член Экспертного совета БРИКС Павел Катков. При поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России состоится сессия «Рекламный рынок платного ТВ и видео», на которой эксперты представят эффективные системы измерения аудитории, которые устроят рекламодателя, обсудят новые рекламные форматы и интеграцию бренда в контент, а также подискутируют на тему, как удержать рекламодателя на ТВ.

Чтобы попасть на Content Summit Russia, необходимо приобрести билет на деловую программу CSTB. Telecom&Media, в которую также включены Форум «Технологии и сервисы» и Круглый стол «Глобальная экосистема видеосмотрения». Регистрация доступна на сайте www.cstb.ru.
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В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia фотографии
В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia фотографии
В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia фотографии
В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia фотографии
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