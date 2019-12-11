«Я неправильная телка»: Дарья Мороз несчастлива с олигархом

Видеосервис START представил первый тизер нового сезона самого провокационного российского сериала – «Содержанки»
от шоураннера Константина Богомолова
и режиссера Дарьи Жук
.
Во втором сезоне киносериала зрители узнают, не пожалеет ли Лена о том, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому. Получится ли у Даши из Саратова открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря. И, наконец, сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы.
К своим образам вернулись Дарья Мороз
, Софья Эрнст
, Сергей Бурунов
, Владимир Мишуков
, Марина Зудина
, Александр Кузнецов
, Сабина Ахмедова
, Петр Скворцов
, Александра Ребенок
, Ирина Старшенбаум
, Александра Ревенко
, Леонид Бичевин
, Семен Штейнберг
и другие актеры. К ним присоединились Константин Лавроненко
, Виктор Вержбицкий
, Любовь Аксенова
, Игорь Миркурбанов
, Один Байрон
, Юрий Чурсин
и Игорь Верник
. Также зрителей ждет несколько звёздных камео: в кадре можно будет увидеть Александра Молочникова
в роли пикапера, который попытается соблазнить одну из героинь, и Романа Волобуева
, сыгравшего пародию на самого себя.
Премьера «Содержанок»
состоится эксклюзивно на START уже этой зимой.