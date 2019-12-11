Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я неправильная телка»: Дарья Мороз несчастлива с олигархом

11 декабря
2019 год

Новости кино >>
11 декабря 2019
Видеосервис START представил первый тизер нового сезона самого провокационного российского сериала – «Содержанки» от шоураннера Константина Богомолова и режиссера Дарьи Жук.


Во втором сезоне киносериала зрители узнают, не пожалеет ли Лена о том, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому. Получится ли у Даши из Саратова открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря. И, наконец, сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы.

К своим образам вернулись Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Александр Кузнецов, Сабина Ахмедова, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Ирина Старшенбаум, Александра Ревенко, Леонид Бичевин, Семен Штейнберг и другие актеры. К ним присоединились Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Один Байрон, Юрий Чурсин и Игорь Верник. Также зрителей ждет несколько звёздных камео: в кадре можно будет увидеть Александра Молочникова в роли пикапера, который попытается соблазнить одну из героинь, и Романа Волобуева, сыгравшего пародию на самого себя.

Премьера «Содержанок» состоится эксклюзивно на START уже этой зимой.
версия для печати
Ссылки по теме
«Содержанки» Константина Богомолова выйдут под брендом Amazon Originals and Exclusives
Константин Богомолов два года будет снимать только для Start
Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках»
Любовь Аксенова присоединилась к составу «Содержанок»
«Содержанки»: Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества
Поиск по меткам
Российские сериалыТрейлер
персоны
Любовь АксёноваСабина АхмедоваОдин Ланд БайронЛеонид БичевинКонстантин БогомоловСергей БуруновВиктор ВержбицкийИгорь ВерникРоман ВолобуевДарья ЖукСофья ЗаикаМарина ЗудинаАлександр Кузнецов (IX)Константин ЛавроненкоИгорь МиркурбановВладимир МишуковАлександр МолочниковДарья МорозАлександра РебенокАлександра РевенкоПётр СкворцовИрина СтаршенбаумЮрий ЧурсинСемён Штейнберг
фильмы
Содержанки-2

фотографии >>
«Я неправильная телка»: Дарья Мороз несчастлива с олигархом фотографии
«Я неправильная телка»: Дарья Мороз несчастлива с олигархом фотографии
«Я неправильная телка»: Дарья Мороз несчастлива с олигархом фотографии
«Я неправильная телка»: Дарья Мороз несчастлива с олигархом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Тери Гарр
Жан Маре
Джанни Моранди
Хейли Стейнфилд
Райдер Стронг
Жан-Луи Трентиньян
Мари Уиндзор
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен