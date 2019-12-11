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Фестиваль «Душоновские маневры» и проект «Деконструкция» покорили жюри XV Премии Rupor

11 декабря
2019 год

Новости кино >>
11 декабря 2019
В Воронеже подведены итоги XV Премии в области развития общественных связей Rupor. В номинации «Проект в области туризма» лучшим оказался XXI военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры».

В 2019-м смотр прошёл при информационной поддержке телеканала «Продвижение». В ходе фестиваля был презентован совместный проект канала и сайта Кино-Театр.Ру о кино «Деконструкция».

Фестиваль «Душоновские маневры» и проект «Деконструкция» покорили жюри XV Премии Rupor
фото: «Деконструкция»

Участники старейшего в Европе военно-исторического фестиваля «Душоновские маневры» смогли первыми увидеть премьерные серии проекта «Деконструкция». Три выпуска, посвящённые историческому разбору классического фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и сериала о средневековье «Последнее королевство», были презентованы в рамках научно-исследовательских конференции фестиваля. Спикером передачи стал известный блогер, историк-писатель Клим Жуков. В рамках информационной поддержки канала «Продвижение» живые показы проекта «Деконструкция» на полях военно-исторического фестиваля «Душоновские маневры» получили широкое освещение в СМИ.

Эксперты «Деконструкции» – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на соответствие современной научной картине мира. Проект рассчитан на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Все серии «Деконструкции» доступны для бесплатного просмотра пользователям сервиса «Яндекс.Эфир» на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру.
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Фестиваль «Душоновские маневры» и проект «Деконструкция» покорили жюри XV Премии Rupor фотографии
Фестиваль «Душоновские маневры» и проект «Деконструкция» покорили жюри XV Премии Rupor фотографии
Фестиваль «Душоновские маневры» и проект «Деконструкция» покорили жюри XV Премии Rupor фотографии
Фестиваль «Душоновские маневры» и проект «Деконструкция» покорили жюри XV Премии Rupor фотографии
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