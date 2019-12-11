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«Отпуск» Антона Сазонова включён в конкурс «Сандэнса»

11 декабря
2019 год

Новости кино >>
11 декабря 2019
«Отпуск» Антона Сазонова, награждённый за лучшую режиссуру на фестивале в Локарно, включён в программу короткого метра престижного смотра независимого кино «Сандэнс». Как уточняется на странице агентства Eastwood Agency в социальной сети Facebook, российский фильм участвует в конкурсе впервые за долгое время.

«Отпуск» Антона Сазонова включён в конкурс «Сандэнса»
фото: кадр из фильма «Отпуск»

«Эстетика отчуждения, образы экзистенциальной пустоты в картине обнаруживают современную ситуацию милитаристской сублимации и кризиса маскулинности. Поздравляем Антона Сазонова и команду фильма», — говорится в сообщении.

В этом году на фестиваль было подано более десяти тысяч поданных заявок, из них отобрали для участия 74 фильма из 27 стран.
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