«Отпуск» Антона Сазонова включён в конкурс «Сандэнса»

«Отпуск» Антона Сазонова, награждённый за лучшую режиссуру на фестивале в Локарно, включён в программу короткого метра престижного смотра независимого кино «Сандэнс». Как уточняется на странице агентства Eastwood Agency в социальной сети Facebook, российский фильм участвует в конкурсе впервые за долгое время.
фото: кадр из фильма «Отпуск»
«Эстетика отчуждения, образы экзистенциальной пустоты в картине обнаруживают современную ситуацию милитаристской сублимации и кризиса маскулинности. Поздравляем Антона Сазонова и команду фильма», — говорится в сообщении.
В этом году на фестиваль было подано более десяти тысяч поданных заявок, из них отобрали для участия 74 фильма из 27 стран.