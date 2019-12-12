«Слуга народа» ушёл с ТНТ

«Слуга народа» с Владимиром Зеленским в роли президента Украины исчез из сетки вещания ТНТ. Согласно «Ведомостям», 11 декабря в эфире российского телеканала были показаны первые три серии популярного украинского сериала, и в программе на следующие числа было заявлено продолжение. Но поздним вечером места, зарезервированные «Слугой народа» на 12 и 13 декабря, заняли «Интерны» и «СашаТаня».
фото: кадр из сериала «Слуга народа»
Издание выяснило у представителя ТНТ, что, во-первых, канал не планировал показывать все эпизоды первого сезона в эфире, а во вторых, целиком он «предназначался для показа только на платформе Premiere» с 12 декабря. Информация же о ежедневном показе на ТНТ оказалась «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». При этом «Слуга народа» оказался на Premiere 11 декабря лишь после 23.00, и ничто не предвещало такой исход событий.
«Ведомости» напоминают, что из трансляции первой серии сериала на центральные регионы России была вырезана шутка про президента России Владимира Путина, которая оказалась доступной зрителям в восточных регионах, поскольку премьера состоялась раньше. В одной из сцен новоизбранный президент Украины Василий Голобородько в исполнении Зеленского выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что глава России носит часы швейцарской марки Hublot, произнося её название как «хубло», на что Голобородько удивляется: «Путин – хубло?».