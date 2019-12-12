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Фёдор Бондарчук приступил к разработке сериала про маньяка Фишера для more.tv

12 декабря
2019 год

Новости кино >>
12 декабря 2019
«НМГ Студия» вместе с компанией «Арт Пикчерс Вижн» готовят к производству в 2020 году два новых проекта эксклюзивно для онлайн-сервиса more.tv. Они войдут в линейку собственных сериалов и шоу сервиса more.tv – more originals. Генеральными продюсерами выступают Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов и Сергей Кальварский, уточняет пресс-служба сервиса.

Фёдор Бондарчук приступил к разработке сериала про маньяка Фишера для more.tv
фото: Фишер

Первый сериал – криминальная драма «Фишер» – описывает историю советского и российского серийного убийцы Сергея Головкина по прозвищу Фишер, действовавшего в период с 1986-го по 1992-й преимущественно на территории Одинцовского района Московской области. По материалам суда его жертвами стали 11 подростков, а сам «одинцовский маньяк» был приговорён к последней в истории России смертной казни – расстрелу. Главными героями восьмисерийной истории про Фишера станут два следователя, которые ведут его дело, а также помощник прокурора, работающая с трудными подростками, и мальчик Игорь, бывший долгое время главным свидетелем по делу. Творческая команда во главе с Сергеем Кальварским, являющимся автором идеи и сопродюсером проекта, вместе с Натальей Капустиной, активно ведёт работу над созданием сериала, в том числе изучением подлинных событий прошлого. Главным консультантом выступает прямой участник произошедшего – следователь по делу «Фишера» Валерий Костарев.

События сюжета сериала «Федерация» происходят ближе к нашему времени и рассказывают нашумевшую историю создания и обрушения одной из самых известных и крупнейших компаний России. Драмеди из восьми серий покажет скрытую от общественности сторону жизни и работы огромной корпорации и первых в России людей, зарабатывающих миллиарды. Резко обрушившийся колоссальный успех, невероятно большие деньги и чувство безграничной власти сформировали модель тоталитарной секты внутри самой организации. Сюжет сериала охватывает четыре периода с 2000-го по настоящее время, отражающие ключевые события в жизни корпорации – весь путь от фантастического взлёта до сокрушительного падения. Личная коммуникация с непосредственными участниками событий и, как следствие, получение уникальных подробностей позволяет создателям добиться максимальной достоверности не только фактов, но и характеров персонажей, атмосферы и важных, ранее неизвестных деталей.

Вячеслав Муругов
фото: пресс-служба сервиса more.tv

«Проекты "Фишер" и "Федерация" – это наша современная история. Времена, через которые мы прошли совсем недавно, но уже забыли о них, оставили в прошлом. Это не просто сериалы про серийного убийцу или про утративших связь с реальностью внезапных миллиардеров – это взгляд на эпоху, на наш образ жизни, наши идеалы и мотивы, которыми мы руководствовались каких-то 20-30 лет назад. Возможность сравнить себя с героями этих историй, увидеть перемены, которые в нас уже произошли, и задуматься над переменами, которым ещё только предстоит случиться», – говорит президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов.

По словам генерального директора more.tv Дениса Горшкова, «выбор данных проектов не случаен. Нам важно иметь на Море сбалансированное портфолио эксклюзивного контента. Помимо развлекательных сериалов и шоу мы формируем драматическую линейку, часть её проектов основана на реальных событиях и судьбах. "Фишер" и "Федерация" – первые проекты в этом направлении».
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