Баз Лурман возьмётся за адаптацию «Мастера и Маргариты»

Режиссёр продюсирует картину совместно с правообладателями на адаптацию романа Светланой Мигуновой-Дали и Грейс Ло. Продюсером также выступает Наталья Рогаль, а исполнительными продюсерами числятся Майкл Лэнг, Невин Шэлит, Эндрю Форман, Эллен Голдсмит-Вейн и Линдси Уильямс. Лурман будет осуществлять проект через свою компанию Baz & Co., его совместное предприятие с миллиардером Леонидом Блаватником, с которым вместе с женой Кэтрин Мартин ранее сотрудничал в создании гостиницы Faena Hotel Miami Beach.
«Уже почти 20 лет я чувствую невероятную связь с великим романом "Мастер и Маргарита" и я очень долго мечтал получить права на эту книгу. Я очень взволнован тем, что наконец-то получил возможность сделать экранизацию этого уникального, новаторского произведения», – признаётся Лурман.
«Сотрудничество с Базом над "Мастером и Маргаритой" – это абсолютное воплощение нашей мечты", – говорят Мигунова-Дали и Ло. – Слова Булгакова остаются такими же проницательными и весомыми в современном мире, как и столетие назад, и мы не можем представить себе более гениального и дальновидного режиссёра, чтобы донести эту мощную историю до зрителей по всему миру».