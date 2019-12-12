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Баз Лурман возьмётся за адаптацию «Мастера и Маргариты»

12 декабря
2019 год

Новости кино >>
12 декабря 2019
Баз Лурман адаптирует «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова для американского зрителя, уверяет Deadline.

Баз Лурман возьмётся за адаптацию «Мастера и Маргариты»
фото: кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Режиссёр продюсирует картину совместно с правообладателями на адаптацию романа Светланой Мигуновой-Дали и Грейс Ло. Продюсером также выступает Наталья Рогаль, а исполнительными продюсерами числятся Майкл Лэнг, Невин Шэлит, Эндрю Форман, Эллен Голдсмит-Вейн и Линдси Уильямс. Лурман будет осуществлять проект через свою компанию Baz & Co., его совместное предприятие с миллиардером Леонидом Блаватником, с которым вместе с женой Кэтрин Мартин ранее сотрудничал в создании гостиницы Faena Hotel Miami Beach.

«Уже почти 20 лет я чувствую невероятную связь с великим романом "Мастер и Маргарита" и я очень долго мечтал получить права на эту книгу. Я очень взволнован тем, что наконец-то получил возможность сделать экранизацию этого уникального, новаторского произведения», – признаётся Лурман.


«Сотрудничество с Базом над "Мастером и Маргаритой" – это абсолютное воплощение нашей мечты", – говорят Мигунова-Дали и Ло. – Слова Булгакова остаются такими же проницательными и весомыми в современном мире, как и столетие назад, и мы не можем представить себе более гениального и дальновидного режиссёра, чтобы донести эту мощную историю до зрителей по всему миру».

Роман Булгакова был неоднократно экранизирован. Первыми для большого экрана произведение адаптировали Анджей ВайдаПилат и другие») и Александр ПетровичМастер и Маргарита»). В 1988-м Мацей Войтышко снял четырёхсерийный телефильм с Анной Дымна в роли Маргариты. В 1991-м Пол Брайерс поставил «Инцидент в Иудее» с Марком Райлэнсом-Иешуа и Джоном Вудвайном-Пилатом. В 1994-м появилась первая полноценная адаптация в России, которую осуществил Юрий Кара. В 1997-м появилась и первая анимационная лента на заданную тему – на студии «Аргус» Светлана Петрова и Наталья Березовая создали короткометражный мультфильм «Маргарита». В 2005-м были сняты сразу две версии: короткометражка венгерского режиссёра Ибольи Фекете и сериал Владимира Бортко с Александром Галибиным, Анной Ковальчук, Олегом Басилашвили и другими звёздами. В 2010-м вышла израильская анимационная лента «Мастер и Маргарита, часть первая, глава 1». В ближайшем будущем роман планирует экранизировать Николай Лебедев.
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Баз Лурман возьмётся за адаптацию «Мастера и Маргариты» фотографии
Баз Лурман возьмётся за адаптацию «Мастера и Маргариты» фотографии
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«Мастер и Маргарита» (1994)
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