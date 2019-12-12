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Кирилл Рубцов и Агнесса Петерсон стали Гарольдом и Мод

Режиссёр мечтал снять фильм по роману Михаила Булгакова 20 лет.

Баз Лурман возьмётся за адаптацию «Мастера и Маргариты»

Фёдор Бондарчук приступил к разработке сериала про маньяка Фишера для more.tv

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«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа

Он же зловредная мелкая стерва, он же взяточник, он же мафиози