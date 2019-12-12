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Марьяна Спивак и Виктория Исакова подрались в «Эпидемии» из-за Кирилла Кяро

12 декабря
2019 год

Новости кино >>
12 декабря 2019
На платформе Premier продолжается показ сериала Павла Костомарова «Эпидемия», основанного на мировом бестселлере Яны Вагнер «Вонгозеро».



Согласно пресс-службе «ГПМ Развлекательное телевидение», в пятой серии атмосфера накаляется: героини Марьяны Спивак и Виктории Исаковой, которые играют бывшую жену и нынешнюю возлюбленную одного мужчины (Кирилл Кяро), устроят эффектную драку, а сама серия не на шутку пощекочет нервы зрителей и раскроет темперамент каждого из актёров с новой стороны. Кроме того, в сериале впервые появится Анна Михалкова – её героиня сыграет не последнюю роль в воссоединении одной семьи.

Сериал рассказывает об атаке на Россию наших дней неизвестного вируса, эпидемия которого ставит под угрозу всё человеческое и толкает людей на непредсказуемые поступки. По сюжету, компания людей – не просто непохожих друг на друга, но и враждующих между собой – пытается выбраться на Север, подальше от эпидемии, и в дороге их поджидают смертельные опасности.

Марьяна Спивак и Виктория Исакова подрались в «Эпидемии» из-за Кирилла Кяро
фото: пресс-служба «ГПМ Развлекательное телевидение»
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Марьяна Спивак и Виктория Исакова подрались в «Эпидемии» из-за Кирилла Кяро фотографии
Марьяна Спивак и Виктория Исакова подрались в «Эпидемии» из-за Кирилла Кяро фотографии
Марьяна Спивак и Виктория Исакова подрались в «Эпидемии» из-за Кирилла Кяро фотографии
Марьяна Спивак и Виктория Исакова подрались в «Эпидемии» из-за Кирилла Кяро фотографии
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