Марьяна Спивак и Виктория Исакова подрались в «Эпидемии» из-за Кирилла Кяро

На платформе Premier продолжается показ сериала Павла Костомарова «Эпидемия», основанного на мировом бестселлере Яны Вагнер «Вонгозеро».
Согласно пресс-службе «ГПМ Развлекательное телевидение», в пятой серии атмосфера накаляется: героини Марьяны Спивак и Виктории Исаковой, которые играют бывшую жену и нынешнюю возлюбленную одного мужчины (Кирилл Кяро), устроят эффектную драку, а сама серия не на шутку пощекочет нервы зрителей и раскроет темперамент каждого из актёров с новой стороны. Кроме того, в сериале впервые появится Анна Михалкова – её героиня сыграет не последнюю роль в воссоединении одной семьи.
Сериал рассказывает об атаке на Россию наших дней неизвестного вируса, эпидемия которого ставит под угрозу всё человеческое и толкает людей на непредсказуемые поступки. По сюжету, компания людей – не просто непохожих друг на друга, но и враждующих между собой – пытается выбраться на Север, подальше от эпидемии, и в дороге их поджидают смертельные опасности.