Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

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Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина

Актер сообщил о причинах нелюбви к селфи

Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами

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Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру

Ольга Литвинова призналась, что мечтала о встрече с ДиКаприо