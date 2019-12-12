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Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

12 декабря
2019 год

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12 декабря 2019
Компания «Кинослово», ответственная за создание фильмов «Духless» и «Тренер», снимет полнометражную ленту о жизни Александра Сергеевича Пушкина. Картина с рабочим названием «Пророк» будет поставлена в жанре хип-хоп мюзикла. Планируется, что «Пророк» выйдет в прокат в 2021 году, уточняет пресс-служба фильма.

Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

«Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, всё остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия – всё будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей», – заявил продюсер фильма Пётр Ануров.

Великого русского писателя в разные годы играли такие актёры, как Евгений Червяков, Валентин Литовский, Пётр Алейников, Александр Палеес, Сергей Шакуров, Борис Плотников, Евгений Стычкин, Сергей Безруков, Станислав Белозёров, Сергей Алимпиев и Константин Крюков. Кто на сей раз предстанет Пушкиным, пока не сообщается.
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фотографии >>
Пётр Ануров
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл фотографии
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл фотографии
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл фотографии
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