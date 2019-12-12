Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

Компания «Кинослово», ответственная за создание фильмов «Духless
» и «Тренер
», снимет полнометражную ленту о жизни Александра Сергеевича Пушкина
. Картина с рабочим названием «Пророк
» будет поставлена в жанре хип-хоп мюзикла. Планируется, что «Пророк» выйдет в прокат в 2021 году, уточняет пресс-служба фильма.
«Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, всё остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия – всё будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей», –
заявил продюсер фильма Пётр Ануров
.
Великого русского писателя в разные годы играли такие актёры, как Евгений Червяков
, Валентин Литовский
, Пётр Алейников
, Александр Палеес
, Сергей Шакуров
, Борис Плотников
, Евгений Стычкин
, Сергей Безруков
, Станислав Белозёров
, Сергей Алимпиев
и Константин Крюков
. Кто на сей раз предстанет Пушкиным, пока не сообщается.