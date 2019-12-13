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«Государственные похороны» Сергея Лозницы и «Летсплей» Владимира Головнёва удостоены премии «Лавровая ветвь»

13 декабря
2019 год

Новости кино >>
13 декабря 2019
В Москве были объявлены лауреаты XX национальной премии в области документального кино и телевидения «Лавровая ветвь».

Согласно пресс-службе «Артдокфеста», лучшим неигровым кинофильмом признаны «Хроники ртути» Бена Геза и Александры Кулак. Среди телефильмов победу одержал «Летсплей» Владимира Головнёва.

«Государственные похороны» Сергея Лозницы и «Летсплей» Владимира Головнёва удостоены премии «Лавровая ветвь»
фото: lavrdoc.ru

«Государственные похороны» Сергея Лозницы удостоены звания лучшего арт-фильма года. Лучшей научно-популярной, просветительской работой стала картина Андрея Лошака «Холивар. История рунета». За дебют отмечен «Секретарь по идеологии» Юрия Пивоварова

Премию «За вклад в кинолетопись» вручили выдающемуся режиссёру-документалисту Михаилу Литвякову.
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