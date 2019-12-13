«Государственные похороны» Сергея Лозницы и «Летсплей» Владимира Головнёва удостоены премии «Лавровая ветвь»

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В Москве и Санкт-Петербурге завершился «Артдокфест».

Узнали, благодаря кому классика отечественного кинематографа возвращается на экраны

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина

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Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами

Пронзительная трагикомедия со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером

Обзор сериалов

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