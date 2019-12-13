«Государственные похороны» Сергея Лозницы и «Летсплей» Владимира Головнёва удостоены премии «Лавровая ветвь»

В Москве были объявлены лауреаты XX национальной премии в области документального кино и телевидения «Лавровая ветвь
».
Согласно пресс-службе «Артдокфеста», лучшим неигровым кинофильмом признаны «Хроники ртути
» Бена Геза
и Александры Кулак
. Среди телефильмов победу одержал «Летсплей
» Владимира Головнёва
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«Государственные похороны
» Сергея Лозницы
удостоены звания лучшего арт-фильма года. Лучшей научно-популярной, просветительской работой стала картина Андрея Лошака
«Холивар. История рунета
». За дебют отмечен «Секретарь по идеологии
» Юрия Пивоварова
Премию «За вклад в кинолетопись» вручили выдающемуся режиссёру-документалисту Михаилу Литвякову
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