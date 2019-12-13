Умерла Екатерина Дурова

Сегодня, 13 декабря
, на 61
-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной
, в котором актриса проработала 35 лет.
Дата и место прощания станут известны позднее.
Екатерина Львовна Дурова
родилась в Москве 25 июля 1959
года в семье актёров Льва Дурова
и Ирины Кириченко
. Театральное образование получила, окончив ГИТИС, где училась на курсе Владимира Андреева
. С 1980-го по 1984-й работала в Театре на Таганке
, затем перешла в родной Театр на Малой Бронной.
На счету Екатерины Львовны 45
ролей в кино и на телевидении. Её кинодебют состоялся в «Школьном вальсе
», вышедшем в 1977-м, а спустя два года она сыграла главную роль в мелодраме «Фантазии Фарятьева
». Также известна по ролям в фильмах и сериалах «Дульсинея Тобосская
», «Зелёный фургон
», «Кафе "Клубничка"
», «Транзит для дьявола
», «Поклонник
», «Юрьев день
», «Короткое замыкание
», «Гоп-стоп
», «Высоцкий. Спасибо, что живой
», «Частное пионерское
» и «Кровавая барыня
».