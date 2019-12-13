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Умерла Екатерина Дурова

13 декабря
2019 год

Новости кино >>
13 декабря 2019
Сегодня, 13 декабря, на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной, в котором актриса проработала 35 лет.

Дата и место прощания станут известны позднее.

Умерла Екатерина Дурова
фото: lenta.ru

Екатерина Львовна Дурова родилась в Москве 25 июля 1959 года в семье актёров Льва Дурова и Ирины Кириченко. Театральное образование получила, окончив ГИТИС, где училась на курсе Владимира Андреева. С 1980-го по 1984-й работала в Театре на Таганке, затем перешла в родной Театр на Малой Бронной.

На счету Екатерины Львовны 45 ролей в кино и на телевидении. Её кинодебют состоялся в «Школьном вальсе», вышедшем в 1977-м, а спустя два года она сыграла главную роль в мелодраме «Фантазии Фарятьева». Также известна по ролям в фильмах и сериалах «Дульсинея Тобосская», «Зелёный фургон», «Кафе "Клубничка"», «Транзит для дьявола», «Поклонник», «Юрьев день», «Короткое замыкание», «Гоп-стоп», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Частное пионерское» и «Кровавая барыня».
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