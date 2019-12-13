Лучшим фильмом конкурса «АртдокСеть» стал «Исход» Николая Наседкина

В Москве и Санкт-Петербурге завершился «Артдокфест
». Призёры основного конкурса были определены
в конце октября в Риге, а в российской столице состоялось награждение победителей второго по статусу конкурса – «АртдокСеть»-2019
, фильмы которого размещены авторами в свободном доступе в интернете. Всего в конкурсе приняла участие 21 картина, уточняет пресс-служба смотра.
Лучшим фильмом стал «Исход
» Николая Наседкина
. Специальный приз жюри получила картина Ивана Качалина
«27 секунд памяти
», созданная российскими, чешскими, голландскими и украинскими кинематографистами. В категории «Лучший дебют» победил фильм Саши Салман
«То горячо, то холодно
».
В состав жюри вошли журналист, продюсер и режиссёр Рейо Никкиля
, славист и кинокритик Массимо Триа
, а также киноактриса и режиссёр Динара Друкарова
.
Профессиональное жюри оценивает конкурс «Ардоксеть» только второй год. До этого победителя выбирали зрители. Эту традицию фестиваль сохраняет, приз зрительских симпатий вручается по итогам народного голосования в группе Artdocfest в ФБ. В голосовании приняло участие 1881 человек, больше всего голосов отдано фильму Валерия Отставных
«В поисках Валентины Абрамовой
» – 466 голосов. На втором месте, с отрывом в 178 голосов, награждённый жюри «Исход».