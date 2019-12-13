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Лучшим фильмом конкурса «АртдокСеть» стал «Исход» Николая Наседкина

13 декабря
2019 год

Новости кино >>
13 декабря 2019
В Москве и Санкт-Петербурге завершился «Артдокфест». Призёры основного конкурса были определены в конце октября в Риге, а в российской столице состоялось награждение победителей второго по статусу конкурса – «АртдокСеть»-2019, фильмы которого размещены авторами в свободном доступе в интернете. Всего в конкурсе приняла участие 21 картина, уточняет пресс-служба смотра.

Лучшим фильмом стал «Исход» Николая Наседкина. Специальный приз жюри получила картина Ивана Качалина «27 секунд памяти», созданная российскими, чешскими, голландскими и украинскими кинематографистами. В категории «Лучший дебют» победил фильм Саши Салман «То горячо, то холодно».

Лучшим фильмом конкурса «АртдокСеть» стал «Исход» Николая Наседкина
фото: artdocfest.com

В состав жюри вошли журналист, продюсер и режиссёр Рейо Никкиля, славист и кинокритик Массимо Триа, а также киноактриса и режиссёр Динара Друкарова.

Профессиональное жюри оценивает конкурс «Ардоксеть» только второй год. До этого победителя выбирали зрители. Эту традицию фестиваль сохраняет, приз зрительских симпатий вручается по итогам народного голосования в группе Artdocfest в ФБ. В голосовании приняло участие 1881 человек, больше всего голосов отдано фильму Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой» – 466 голосов. На втором месте, с отрывом в 178 голосов, награждённый жюри «Исход».
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