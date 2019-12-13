Лариса Долина споёт «Колыбельную медведицы» для нового «Умки»

«Колыбельную медведицы» в третьей серии мультфильма «Умка» исполнит Лариса Долина, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».
По словам композитора продолжения популярной анимационной дилогии Ивана Урюпина, «композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены. Для песни характерна очень простая вокальная партия – её может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ – Медведи – мама и её сын сравниваются с созвездиями на небе».
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
Композиция «Колыбельная медведицы» была написана композитором Евгением Крылатовым для мультфильма Владимира Попова и Владимира Пекаря «Умка» 1969 года. Оригинальное исполнение песни принадлежит Аиде Ведищевой. Когда композитора спрашивали о секрете успеха, он отвечал, что «есть одна закономерность: если песня пишется сразу, на одном дыхании, значит, её так же органично и подхватят, когда услышат», и признавался, что «Колыбельную» писал ровно пять минут.
Автором сценария нового «Умки» выступила Мария Богданова, режиссёром – Александр Воробьёв, художником-постановщиком – Пётр Захаров, а продюсерами – Лика Бланк, Борис Машковцев и Юлия Осетинская. Умка заговорит голосом актрисы Ларисы Брохман.