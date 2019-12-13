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Лариса Долина споёт «Колыбельную медведицы» для нового «Умки»

13 декабря
2019 год

Новости кино >>
13 декабря 2019
«Колыбельную медведицы» в третьей серии мультфильма «Умка» исполнит Лариса Долина, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».

По словам композитора продолжения популярной анимационной дилогии Ивана Урюпина, «композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены. Для песни характерна очень простая вокальная партия – её может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ – Медведи – мама и её сын сравниваются с созвездиями на небе».

Лариса Долина споёт «Колыбельную медведицы» для нового «Умки»
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Композиция «Колыбельная медведицы» была написана композитором Евгением Крылатовым для мультфильма Владимира Попова и Владимира Пекаря «Умка» 1969 года. Оригинальное исполнение песни принадлежит Аиде Ведищевой. Когда композитора спрашивали о секрете успеха, он отвечал, что «есть одна закономерность: если песня пишется сразу, на одном дыхании, значит, её так же органично и подхватят, когда услышат», и признавался, что «Колыбельную» писал ровно пять минут.

Автором сценария нового «Умки» выступила Мария Богданова, режиссёром – Александр Воробьёв, художником-постановщиком – Пётр Захаров, а продюсерами – Лика Бланк, Борис Машковцев и Юлия Осетинская. Умка заговорит голосом актрисы Ларисы Брохман.
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Лариса Долина споёт «Колыбельную медведицы» для нового «Умки» фотографии
Лариса Долина споёт «Колыбельную медведицы» для нового «Умки» фотографии
Лариса Долина споёт «Колыбельную медведицы» для нового «Умки» фотографии
Лариса Долина споёт «Колыбельную медведицы» для нового «Умки» фотографии
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