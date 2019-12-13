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Американская студия сделала международный трейлер фильма «Союз Спасения»

13 декабря
2019 год

Новости кино >>
13 декабря 2019
В сети появился международный трейлер исторической картины Андрея Кравчука «Союз Спасения». Ролик подготовила для запуска киноленты в международный прокат лос-анджелесская студия Mocean.



Вышеназванная компания занималась продакшеном для таких фильмов, как «Мстители: Война бесконечности», «Капитан Марвел», «Холодное сердце 2», «Апокалипсис сегодня» и другие.

Фильм рассказывает историю первого тайного политического общества декабристов, которое было создано группой молодых гвардейских офицеров. Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Американская студия сделала международный трейлер фильма «Союз Спасения»

В картине заняты Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин и другие популярные актёры.

В российский прокат «Союз Спасения» выйдет 26 декабря.
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Американская студия сделала международный трейлер фильма «Союз Спасения» фотографии
Американская студия сделала международный трейлер фильма «Союз Спасения» фотографии
Американская студия сделала международный трейлер фильма «Союз Спасения» фотографии
Американская студия сделала международный трейлер фильма «Союз Спасения» фотографии
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