Аглая Тарасова выясняет, как стать счастливой

В сети появился новый трейлер комедийный мелодрамы «Марафон желаний»
, дебютного полнометражного фильма актрисы Даши Чаруши
(«Хардкор»
), которая выступила автором сценария и режиссером.
Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы...
У Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.
Главные роли в ленте исполнили Аглая Тарасова
, Кирилл Нагиев
, Александр Гудков
, Макар Запорожский
, Екатерина Варнава
, Яна Троянова
, Павел Деревянко
, Юлия Ауг
, Тина Тарусина
, Ева Жук
, Екатерина Шумакова
, Ольга Леснова
и Мария Миногарова
. Продюсерами фильма выступили Екатерина Кононенко
, Илья Найшуллер
(«Я худею»
) и Андрей Савельев
(«Юморист»
) и другие.
В российский прокат «Марафон желаний»
выйдет 23 января 2020
года.