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Аглая Тарасова выясняет, как стать счастливой

13 декабря
2019 год

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13 декабря 2019
В сети появился новый трейлер комедийный мелодрамы «Марафон желаний», дебютного полнометражного фильма актрисы Даши Чаруши («Хардкор»), которая выступила автором сценария и режиссером.


Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы...
У Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.

Главные роли в ленте исполнили Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Макар Запорожский, Екатерина Варнава, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Тина Тарусина, Ева Жук, Екатерина Шумакова, Ольга Леснова и Мария Миногарова. Продюсерами фильма выступили Екатерина Кононенко, Илья Найшуллер («Я худею») и Андрей Савельев («Юморист») и другие.

В российский прокат «Марафон желаний» выйдет 23 января 2020 года.
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Аглая Тарасова выясняет, как стать счастливой фотографии
Аглая Тарасова выясняет, как стать счастливой фотографии
Аглая Тарасова выясняет, как стать счастливой фотографии
Аглая Тарасова выясняет, как стать счастливой фотографии
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