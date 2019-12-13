Мадс Миккельсен признан актёром года в игровой индустрии

Копилка наград знаменитого датского актёра Мадса Миккельсена (а их у него более 30) пополнилась ещё одной статуэткой.
Звезда мирового кино оказался в числе победителей премии The Game Awards, отметившей достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта за 2019 год. Его наградили за актёрскую игру в экспериментальном экшене Хидэо Кодзимы Death Stranding, которому также достались призы за режиссуру и саундтрек.
Игрой года и лучшим приключенческим экшном признан Sekiro: Shadows Die Twice от японской студии From Software. Четыре награды – в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучший инди-дебют», «Лучшая независимая игра» и «Лучшее повествование» – вручили РПГ Disco Elysium, созданной эстонской студией ZA/UM. Боевиком года стал слэшер Devil May Cry 5, а за визуальный стиль отмечен Control.
По сложившейся традиции, на церемонии состоялись премьеры трейлеров потенциальных хитов. В частности, публике была представлена игра Fast & Furious Crossroads, в чьём ролике можно увидеть как звёзд «Форсажа» Вина Дизеля, Тайриза Гибсона и Мишель Родригес, так и новичков серии Соникуа Мартин-Грин и Азию Кэйт Диллон. Гоночный боевик выйдет в мае 2020-го на PS4, Xbox One и РС.