Мадс Миккельсен признан актёром года в игровой индустрии

Копилка наград знаменитого датского актёра Мадса Миккельсена (а их у него более 30) пополнилась ещё одной статуэткой.Звезда мирового кино оказался в числе победителей премии The Game Awards , отметившей достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта за 2019 год. Его наградили за актёрскую игру в экспериментальном экшене, которому также достались призы за режиссуру и саундтрек.Игрой года и лучшим приключенческим экшном признанот японской студии From Software. Четыре награды – в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучший инди-дебют», «Лучшая независимая игра» и «Лучшее повествование» – вручили РПГ, созданной эстонской студией ZA/UM. Боевиком года стал слэшер, а за визуальный стиль отмеченПо сложившейся традиции, на церемонии состоялись премьеры трейлеров потенциальных хитов. В частности, публике была представлена игра, в чьём ролике можно увидеть как звёзд « Форсажа Мишель Родригес , так и новичков серии. Гоночный боевик выйдет в мае 2020-го на PS4, Xbox One и РС.