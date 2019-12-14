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Фестиваль мусульманского кино в Казани начинает прием заявок

14 декабря
2019 год

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14 декабря 2019
Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который пройдет с 4 по 9 сентября 2020 года, начинает прием заявок, сообщает оргкомитет фестиваля.

Фестиваль мусульманского кино в Казани начинает прием заявок

Одним из организаторов фестиваля выступает ГБУК «Татаркино», которое в этом году отмечает 95-летие работы. Торжественное мероприятие в честь юбилея «Татаркино» пройдет 17 декабря в кинотеатре «Мир». На праздник приглашены ветераны киноотрасли республики, сотрудники киноучреждений Татарстана, творческие коллективы, друзья и партнеры «Татаркино» из Москвы и других регионов России. А 22 декабря в кинотеатре «Мир» будет представлена ретроспектива татарстанских фильмов.

За текущий год «Татаркино» был осуществлен прокат 344 фильмов, в том числе 83 новых. Из них 161 картина – отечественного производства. По государственному заказу в Татарстане было произведено 8 фильмов: «Волчий яр» (реж.Амир Галиаскаров); «La Primavera» (реж. Светлана Серова); «Татары в мировой истории. Садри Максуди» (реж. Рустам Рашитов); «Сложный узор» (реж. Ильшат Рахимбай); «Шихаб Хазрат» (реж.Салават Юзеев); «Кряшен анасы» (реж. Салават Юзеев); «Без гнева и пристрастия» (реж. Дарья Морозова); «Путешествие гуннов во времени» (реж. Айдар Шаймарданов).

Кроме того, в 2019 году в республике шла работа над первым совместным проектом Татарстана и Узбекистана – полнометражной картиной «Сумбуль». Съемки проходили в Мамадышском районе Татарстана и в историческом центре Узбекистана – Бухаре. Фильм снят по одноименному произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой. Режиссерами картины выступили Рашид Маликов (Узбекистан) и Рамиль Фазлиев (Татарстан). Планируется, что фильм будет готов ближе к лету 2020 года.

Также в этом году снята и первая современная татарская музыкальная кинокомедия «Апипа», причем без государственного финансирования. Создатели фильма решили, что свои гонорары они получат с вырученных от проката денег. Режиссер фильма Ильшат Рахимбай также сообщил, что помимо масштабных планов по рекламе и прокату фильма «Апипа», есть и совместные с «Татаркино» планы по созданию онлайн-кинотеатра, чтобы люди могли в любой точке мира на удобной площадке посмотреть татарстанские фильмы.

О совместной работе с «Татаркино» также рассказал генеральный директор «МТД Медиа» Евгений Нежинский. Помимо более широкого проката татарстанских фильмов, будет и большая образовательная работа. В частности, на базе «Татаркино» планируется создание курсов для киномехаников и сервисных работников.
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