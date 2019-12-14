Фестиваль мусульманского кино в Казани начинает прием заявок

Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который пройдет с 4 по 9 сентября 2020 года, начинает прием заявок, сообщает оргкомитет фестиваля.
Одним из организаторов фестиваля выступает ГБУК «Татаркино», которое в этом году отмечает 95-летие работы. Торжественное мероприятие в честь юбилея «Татаркино» пройдет 17 декабря в кинотеатре «Мир». На праздник приглашены ветераны киноотрасли республики, сотрудники киноучреждений Татарстана, творческие коллективы, друзья и партнеры «Татаркино» из Москвы и других регионов России. А 22 декабря в кинотеатре «Мир» будет представлена ретроспектива татарстанских фильмов.
За текущий год «Татаркино» был осуществлен прокат 344 фильмов, в том числе 83 новых. Из них 161 картина – отечественного производства. По государственному заказу в Татарстане было произведено 8 фильмов: «Волчий яр
» (реж.Амир Галиаскаров
); «La Primavera
» (реж. Светлана Серова
); «Татары в мировой истории. Садри Максуди
» (реж. Рустам Рашитов
); «Сложный узор
» (реж. Ильшат Рахимбай
); «Шихаб Хазрат
» (реж.Салават Юзеев
); «Кряшен анасы
» (реж. Салават Юзеев
); «Без гнева и пристрастия
» (реж. Дарья Морозова
); «Путешествие гуннов во времени
» (реж. Айдар Шаймарданов
).
Кроме того, в 2019 году в республике шла работа над первым совместным проектом Татарстана и Узбекистана – полнометражной картиной «Сумбуль
». Съемки проходили в Мамадышском районе Татарстана и в историческом центре Узбекистана – Бухаре. Фильм снят по одноименному произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой. Режиссерами картины выступили Рашид Маликов
(Узбекистан) и Рамиль Фазлиев
(Татарстан). Планируется, что фильм будет готов ближе к лету 2020 года.
Также в этом году снята и первая современная татарская музыкальная кинокомедия «Апипа
», причем без государственного финансирования. Создатели фильма решили, что свои гонорары они получат с вырученных от проката денег. Режиссер фильма Ильшат Рахимбай
также сообщил, что помимо масштабных планов по рекламе и прокату фильма «Апипа», есть и совместные с «Татаркино» планы по созданию онлайн-кинотеатра, чтобы люди могли в любой точке мира на удобной площадке посмотреть татарстанские фильмы.
О совместной работе с «Татаркино» также рассказал генеральный директор «МТД Медиа» Евгений Нежинский
. Помимо более широкого проката татарстанских фильмов, будет и большая образовательная работа. В частности, на базе «Татаркино» планируется создание курсов для киномехаников и сервисных работников.