Уилл Поултер не появится в новом «Властелине колец»

Актер Уилл Поултер
, который, как предполагалось
, сыграет одну из главных ролей в амбициозном сериале Amazon «Властелин колец», выбыл из проекта, сообщает The Hollywood reporter
.
О том, что Поултер сыграет в сериале, стало известно в сентябре этого года, однако официальных подтверждений от Amazon так и не было. Сейчас же, как утверждают источники The Hollywood reporter, стало понятно, что Поултер не сможет принять участие в масштабном проекте из-за своего плотного съемочного графика.
Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории. Известно, что в нем сыграют Джозеф Моул
, которому досталась роль главного злодея, а также Маркелла Кавена
и Эма Хорват
.
Режиссером первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона
. В продюсерский состав сериала включены Линдси Вебер
(«Клоферфилд, 10
»), Брюс Ричмонд
(«Игра престолов
»), Джин Келли
(«Подпольная империя
»), Шэрон Таль Игуадо
(«Читающий мысли
»), Дженнифер Хатчисон
(«Во все тяжкие
»), Джейсон Кэхилл
(«Клан Сопрано
») и Джастин Дабл
(«Очень странные дела
»). Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей
и Джон Д. Пэйн
.«»