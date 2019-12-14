Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Уилл Поултер не появится в новом «Властелине колец»

14 декабря
2019 год

Новости кино >>
14 декабря 2019
Актер Уилл Поултер, который, как предполагалось, сыграет одну из главных ролей в амбициозном сериале Amazon «Властелин колец», выбыл из проекта, сообщает The Hollywood reporter.

Уилл Поултер не появится в новом «Властелине колец»

О том, что Поултер сыграет в сериале, стало известно в сентябре этого года, однако официальных подтверждений от Amazon так и не было. Сейчас же, как утверждают источники The Hollywood reporter, стало понятно, что Поултер не сможет принять участие в масштабном проекте из-за своего плотного съемочного графика.

Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории. Известно, что в нем сыграют Джозеф Моул, которому досталась роль главного злодея, а также Маркелла Кавена и Эма Хорват.

Режиссером первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона. В продюсерский состав сериала включены Линдси ВеберКлоферфилд, 10»), Брюс РичмондИгра престолов»), Джин КеллиПодпольная империя»), Шэрон Таль ИгуадоЧитающий мысли»), Дженнифер ХатчисонВо все тяжкие»), Джейсон КэхиллКлан Сопрано») и Джастин ДаблОчень странные дела»). Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн.«»
версия для печати
Ссылки по теме
Создатели сериала «Властелин колец» приступили к работе над вторым сезоном
Из «Игры престолов» во «Властелина колец»: Джозеф Моул станет злодеем самого дорогого сериала в истории
Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале по «Властелину колец»
Amazon превратит «Властелина колец» в сериал
персоны
Джозеф МоулУилл Поултер
фильмы
Властелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение КороляВластелин колец: Две крепости

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.
Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Эгле Микулёните
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Тамара Лис
Наташа Макэлхоун
Ева Маттес
Ли Ремик
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен