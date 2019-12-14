Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Адам Драйвер посоревнуется с Леонардо ДиКаприо за награду Гильдии актеров

14 декабря
2019 год

Новости кино >>
14 декабря 2019
Гильдия актеров Америки, имеющая самое большое количество представителей в «оскаровском» комитете, определилась со своими номинантами по итогам 2019 года, сообщается на сайте гильдии.

Адам Драйвер посоревнуется с Леонардо ДиКаприо за награду Гильдии актеров
фото: "Однажды...в Голливуде"

Так, в категории «лучшая мужская роль» представлены Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»), Леонардо ДиКаприоОднажды… в Голливуде» ), Адам ДрайверБрачная история»), Тэрон ЭджертонРокетмен») и Хоакин ФениксДжокер»). За соответствующую награду в женской номинации будут бороться Синтия ЭривоГарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Лупита НионгоМы»), Шарлиз ТеронСкандал») и Рене ЗеллвегерДжуди).

Среди лучших артистов второго плана – Том ХэнксПрекрасный день по соседству»), Аль Пачино и Джо Пеши из «Ирландца», Джейми ФоксПросто помиловать»), Брэд Питт («Однажды…в Голливуде»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлет Йоханссон («Кролик Джоджо»), Николь Кидман и Марго Робби за «Скандал» и Дженнифер Лопес за работу в фильме «Стриптизерши». Лучшим ансамблем могут быть названы актеры «Скандала», «Ирландца», «Кролика Джоджо», «Однажды…в Голливуде» и «Паразитов».

Гильдия актеров также отмечает телевизионные работы. Так, в категории драматических сериалов лучшим актерским ансамблем могут стать представители проектов «Большая маленькая ложь», «Корона», «Игра престолов», «Рассказ служанки», «Очень странные дела», в комедийной категории заявлены ансамбли «Барри», «Дряни», «Метода Комински», «Удивительной миссис Мейзел» и «Шиттс Крик». Отдельных актерских номинаций были при этом удостоены Махершала Али с «Настоящим детективом», Джаред Харрис и Эмили Уотсон за «Чернобыль», Хелена Бонэм Картер и Оливия Колман за «Корону» и другие.

Церемония вручения премии состоится 19 января.
версия для печати
Ссылки по теме
«Брачная история»: Распад и девичья фамилия
«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»
«Джуди»: Я пою для всех людей
Грим в глаза: «Джокер» – суперзлодейский фильм со сложной идентичностью
«Однажды… в Голливуде»: Профессий много но, прекрасней всех - Тарантино!
«Рокетмен»: Мир содрогнулся, когда узнал, что Элтон Джон мечтает о (вырезано цензурой)
персоны
Махершала АлиКристиан БейлХелена Бонэм КартерЛора ДернЛеонардо ДиКаприоАдам ДрайверРене ЗеллвегерСкарлетт ЙоханссонНиколь КидманОливия КолманДженнифер ЛопесЛупита НионгоАль ПачиноДжо ПешиБрэд ПиттМарго РоббиШарлиз ТеронЭмили УотсонХоакин ФениксДжейми ФоксДжаред ХаррисТом ХэнксТэрон ЭджертонСинтия Эриво
фильмы
Ford против FerrariБарриБольшая маленькая ложьБрачная историяДжокерДжудиДряньИгра престоловИрландецКоронаКролик ДжоджоМетод КоминскиМыНастоящий детективОднажды... в ГолливудеОчень странные делаПаразитыПрекрасный день по соседствуПросто помиловатьРассказ служанкиРокетменСкандалСтриптизёршиУдивительная миссис МейзелЧернобыль

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.
Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Эгле Микулёните
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Тамара Лис
Наташа Макэлхоун
Ева Маттес
Ли Ремик
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен