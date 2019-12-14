Адам Драйвер посоревнуется с Леонардо ДиКаприо за награду Гильдии актеров

Гильдия актеров Америки, имеющая самое большое количество представителей в «оскаровском» комитете, определилась со своими номинантами по итогам 2019 года, сообщается на сайте
гильдии.
фото: "Однажды...в Голливуде"
Так, в категории «лучшая мужская роль» представлены Кристиан Бейл
(«Ford против Ferrari»), Леонардо ДиКаприо
(«Однажды… в Голливуде
» ), Адам Драйвер
(«Брачная история
»), Тэрон Эджертон
(«Рокетмен
») и Хоакин Феникс
(«Джокер
»). За соответствующую награду в женской номинации будут бороться Синтия Эриво
(«Гарриет
»), Скарлетт Йоханссон
(«Брачная история»), Лупита Нионго
(«Мы
»), Шарлиз Терон
(«Скандал
») и Рене Зеллвегер
(«Джуди
).
Среди лучших артистов второго плана – Том Хэнкс
(«Прекрасный день по соседству
»), Аль Пачино
и Джо Пеши
из «Ирландца
», Джейми Фокс
(«Просто помиловать
»), Брэд Питт
(«Однажды…в Голливуде»), Лора Дерн
(«Брачная история»), Скарлет Йоханссон («Кролик Джоджо
»), Николь Кидман
и Марго Робби
за «Скандал» и Дженнифер Лопес
за работу в фильме «Стриптизерши
». Лучшим ансамблем могут быть названы актеры «Скандала», «Ирландца», «Кролика Джоджо», «Однажды…в Голливуде» и «Паразитов
».
Гильдия актеров также отмечает телевизионные работы. Так, в категории драматических сериалов лучшим актерским ансамблем могут стать представители проектов «Большая маленькая ложь
», «Корона
», «Игра престолов
», «Рассказ служанки
», «Очень странные дела
», в комедийной категории заявлены ансамбли «Барри
», «Дряни
», «Метода Комински
», «Удивительной миссис Мейзел
» и «Шиттс Крик». Отдельных актерских номинаций были при этом удостоены Махершала Али
с «Настоящим детективом
», Джаред Харрис
и Эмили Уотсон
за «Чернобыль
», Хелена Бонэм Картер
и Оливия Колман
за «Корону» и другие.
Церемония вручения премии состоится 19 января.