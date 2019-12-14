Объявлены номинанты на российскую премию кинокритиков «Белый слон»

анонс

Адам Драйвер посоревнуется с Леонардо ДиКаприо за награду Гильдии актеров

Всему виной – график молодого актера.

Уилл Поултер не появится в новом «Властелине колец»

14 декабря

Фестиваль мусульманского кино в Казани начинает прием заявок

Смотр состоится с 4 по 9 сентября 2020 года.