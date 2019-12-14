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Объявлены номинанты на российскую премию кинокритиков «Белый слон»

14 декабря
2019 год

Новости кино >>
14 декабря 2019
Гильдия киноведов и кинокритиков России определилась с номинантами на премию «Белый слон», сообщил на своей странице в Facebook член гильдии Вячеслав Шмыров.

Объявлены номинанты на российскую премию кинокритиков «Белый слон»
фото: "Дылда"

На звание лучшего фильма по итогам 2019 года претендуют «Дылда» Кантемира Балагова, «Айка» Сергея Дворцевого и «Керосин» Юсупа Разыкова. Балагов и Дворцевой вместе со Светланой Проскуриной с фильмом «Воскресенье» также представлены в режиссерской номинации. Разыков вместе с Любовью МульменкоВерность») и Екатериной Тирдатовой («Воскресенье») представлены в сценарной категории.

За звание лучшего оператора будут бороться Иоланта Дылевска («Айка»), Айрат ЕрмиловМальчик русский») и Ксения Середа («Дылда»). Лучшими художниками названы Владимир ГудилинОдесса»), Елена Жукова («Мальчик русский»), Сергей Иванов («Дылда»). За музыку могут наградить Игоря ВдовинаМысленный волк»), Евгения Гальперина («Дылда»), Анну Друбич («Одесса») и Сергея Старостина («Керосин»).

В главных актерских номинациях представлены Евгения Громова и Александр Паль из фильма «Верность», Самал Еслямова («Айка»), Елена Сусанина («Керосин»), Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина из «Дылды», Алексей АграновичЮморист») и Алексей Вертков («Воскресенье»). За роли второго плана критики могут отметить Веру Алентову («Воскресенье»), Ксению Кутепову («Дылда»), Наталью Тенякову и Александра Балуева, сыгравших в фильме «Француз», Федора ЛавроваДавай разведемся») и Леонида Ярмольника («Одесса»).

На «Белого слона» за лучший дебют претендуют «Бык» Бориса Акопова, «Мальчик русский» Александра Золотухина и «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой.
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