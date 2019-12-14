Объявлены номинанты на российскую премию кинокритиков «Белый слон»

Гильдия киноведов и кинокритиков России определилась с номинантами на премию «Белый слон», сообщил на своей странице в Facebook
член гильдии Вячеслав Шмыров
.
фото: "Дылда"
На звание лучшего фильма по итогам 2019 года претендуют «Дылда
» Кантемира Балагова
, «Айка
» Сергея Дворцевого
и «Керосин
» Юсупа Разыкова
. Балагов и Дворцевой вместе со Светланой Проскуриной
с фильмом «Воскресенье
» также представлены в режиссерской номинации. Разыков вместе с Любовью Мульменко
(«Верность
») и Екатериной Тирдатовой
(«Воскресенье») представлены в сценарной категории.
За звание лучшего оператора будут бороться Иоланта Дылевска
(«Айка»), Айрат Ермилов
(«Мальчик русский
») и Ксения Середа
(«Дылда»). Лучшими художниками названы Владимир Гудилин
(«Одесса
»), Елена Жукова
(«Мальчик русский»), Сергей Иванов
(«Дылда»). За музыку могут наградить Игоря Вдовина
(«Мысленный волк
»), Евгения Гальперина
(«Дылда»), Анну Друбич
(«Одесса») и Сергея Старостина
(«Керосин»).
В главных актерских номинациях представлены Евгения Громова
и Александр Паль
из фильма «Верность», Самал Еслямова
(«Айка»), Елена Сусанина («Керосин»), Виктория Мирошниченко
и Василиса Перелыгина
из «Дылды», Алексей Агранович
(«Юморист
») и Алексей Вертков
(«Воскресенье»). За роли второго плана критики могут отметить Веру Алентову
(«Воскресенье»), Ксению Кутепову
(«Дылда»), Наталью Тенякову
и Александра Балуева
, сыгравших в фильме «Француз
», Федора Лаврова
(«Давай разведемся
») и Леонида Ярмольника
(«Одесса»).
На «Белого слона» за лучший дебют претендуют «Бык
» Бориса Акопова
, «Мальчик русский» Александра Золотухина
и «Надо мною солнце не садится
» Любови Борисовой
.