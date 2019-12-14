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Александр Петров доказывает всем, что он — чемпион

14 декабря
2019 год

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14 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представлят первый трейлер спортивной биографической драмы «Стрельцов» производства ТПО «РОК», кинокомпании «Централ Партнершип», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканала «Россия 1».


К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена...
Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион. Великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь.

Александр Петров доказывает всем, что он — чемпион

Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Павел Усачев, Ася Домская, Екатерина Агеева и Митя Чеблаков. Режиссером выступил Илья Учитель («Огни большой деревни»), а продюсерами значатся Алексей Учитель, Рафаел Минасбекян, Леонид Верещагин и Антон Златопольский. Картина снята в партнерстве с Российским Футбольным Союзом и футбольным клубом «Торпедо» при поддержке Фонда кино.

«Здесь есть все, что я хотел снять как режиссер: футбол, эпоха стиляг и невероятная судьба великого человека!», - признался постановщик ленты Илья Учитель.

Прокат фильма «Стрельцов» в кинотеатрах России стартует 16 апреля 2020 года.
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