Александр Петров доказывает всем, что он — чемпион

Кино-Театр.Ру
представлят первый трейлер спортивной биографической драмы «Стрельцов»
производства ТПО «РОК», кинокомпании «Централ Партнершип», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
и телеканала «Россия 1».
К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена...
Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион. Великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь.
Главные роли в фильме сыграли Александр Петров
, Александр Яценко
, Виктор Добронравов
, Надежда Маркина
, Ефим Петрунин
, Виталий Хаев
, Стася Милославская
, Павел Усачев
, Ася Домская
, Екатерина Агеева
и Митя Чеблаков
. Режиссером выступил Илья Учитель
(«Огни большой деревни»
), а продюсерами значатся Алексей Учитель
, Рафаел Минасбекян
, Леонид Верещагин
и Антон Златопольский
. Картина снята в партнерстве с Российским Футбольным Союзом и футбольным клубом «Торпедо» при поддержке Фонда кино.
«Здесь есть все, что я хотел снять как режиссер: футбол, эпоха стиляг и невероятная судьба великого человека!
», - признался постановщик ленты Илья Учитель.
Прокат фильма «Стрельцов»
в кинотеатрах России стартует 16 апреля 2020
года.