Показ сериала «Эпидемия» на онлайн-платформе Premier приостановлен до февраля

Онлайн-платформа Premier приостановила показ сериала «Эпидемия
» с Марьяной Спивак
, Викторией Исаковой
и Кириллом Кяро
в главных ролях до февраля. Пятая серия проекта была выложена на платформе в ночь со среды на четверг, однако на выходных уже оказалась недоступна для просмотра.
Сериал рассказывает об атаке на Россию неизвестного вируса, эпидемия которого ставит под угрозу всё человеческое и толкает людей на непредсказуемые поступки. По сюжету компания людей – не просто непохожих друг на друга, но и враждующих между собой – пытается выбраться на Север, подальше от эпидемии, и в дороге их поджидают смертельные опасности.
Еще 12 декабря, накануне выхода пятой серии в эфир, пресс-служба платформы сообщала, что в этом эпизоде атмосфера сериала накаляется: героини Марьяны Спивак и Виктории Исаковой, которые играют бывшую жену и нынешнюю возлюбленную одного мужчины (Кяро), устроят эффектную драку, а сама серия не на шутку пощекочет нервы зрителей и раскроет темперамент каждого из актёров с новой стороны. Кроме того, в сериале впервые появится Анна Михалкова
– её героиня сыграет не последнюю роль в воссоединении одной семьи.
Однако посмотреть эту серию успели немногие. На данный момент ни пятой, ни видео с анонсом шестой серии на платформе уже нет.
Пресс-служба Premier отмечает, что «выход второй части сериала «Эпидемия» планируется в феврале».
«Новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки» показал отличные цифры, и конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес KPI. Сериал «Эпидемия» является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот, вероятно, в феврале
», – отмечается в комментарии пресс-службы.
Ранее на онлайн-платформу Premier из эфира канала ТНТ «перекочевал
» сериал «Слуга народа
» с Владимиром Зеленским в главной роли. 11 декабря в эфире российского телеканала были показаны первые три серии популярного украинского сериала, и в программе на следующие числа было заявлено продолжение. Но поздним вечером места, зарезервированные «Слугой народа» на 12 и 13 декабря, заняли «Интерны
» и «СашаТаня
». Как рассказали представители ТНТ газете «Ведомости», канал не планировал показывать все эпизоды первого сезона в эфире, а во-вторых, целиком он «предназначался для показа только на платформе Premiere» с 12 декабря. Информация же о ежедневном показе на ТНТ оказалась «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы».