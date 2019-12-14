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Показ сериала «Эпидемия» на онлайн-платформе Premier приостановлен до февраля

14 декабря
2019 год

Новости кино >>
14 декабря 2019
Онлайн-платформа Premier приостановила показ сериала «Эпидемия» с Марьяной Спивак, Викторией Исаковой и Кириллом Кяро в главных ролях до февраля. Пятая серия проекта была выложена на платформе в ночь со среды на четверг, однако на выходных уже оказалась недоступна для просмотра.

Показ сериала «Эпидемия» на онлайн-платформе Premier приостановлен до февраля

Сериал рассказывает об атаке на Россию неизвестного вируса, эпидемия которого ставит под угрозу всё человеческое и толкает людей на непредсказуемые поступки. По сюжету компания людей – не просто непохожих друг на друга, но и враждующих между собой – пытается выбраться на Север, подальше от эпидемии, и в дороге их поджидают смертельные опасности.

Еще 12 декабря, накануне выхода пятой серии в эфир, пресс-служба платформы сообщала, что в этом эпизоде атмосфера сериала накаляется: героини Марьяны Спивак и Виктории Исаковой, которые играют бывшую жену и нынешнюю возлюбленную одного мужчины (Кяро), устроят эффектную драку, а сама серия не на шутку пощекочет нервы зрителей и раскроет темперамент каждого из актёров с новой стороны. Кроме того, в сериале впервые появится Анна Михалкова – её героиня сыграет не последнюю роль в воссоединении одной семьи.

Однако посмотреть эту серию успели немногие. На данный момент ни пятой, ни видео с анонсом шестой серии на платформе уже нет.

Пресс-служба Premier отмечает, что «выход второй части сериала «Эпидемия» планируется в феврале».

«Новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки» показал отличные цифры, и конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес KPI. Сериал «Эпидемия» является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот, вероятно, в феврале», – отмечается в комментарии пресс-службы.

Ранее на онлайн-платформу Premier из эфира канала ТНТ «перекочевал» сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. 11 декабря в эфире российского телеканала были показаны первые три серии популярного украинского сериала, и в программе на следующие числа было заявлено продолжение. Но поздним вечером места, зарезервированные «Слугой народа» на 12 и 13 декабря, заняли «Интерны» и «СашаТаня». Как рассказали представители ТНТ газете «Ведомости», канал не планировал показывать все эпизоды первого сезона в эфире, а во-вторых, целиком он «предназначался для показа только на платформе Premiere» с 12 декабря. Информация же о ежедневном показе на ТНТ оказалась «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы».
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