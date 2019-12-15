Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала
режиссера десятилетия. Им стал Дени Вильнев
, снявший «Пожары
», «Прибытие
», «Убийцу
», «Бегущего по лезвию 2049
», а сейчас работающего над новым прочтением «Дюны
».
Церемония вручения награды состоится 9 января. Тогда же Ассоциация отметит фаворитов этого года. На звание лучшего фильма претендуют «Брачная история
», «Паразиты
», «Однажды…в Голливуде
», «1917
», «Джокер
», «Ирландец
», «Прощание
», «Кролик Джоджо
», «Волны
» и «Образование
». В категории комедий и мюзиклов представлены «Та еще парочка
», «Меня зовут Долемайт
», «Образование», «Ослепленный светом
» и «Рокетмен
», в хоррорах – «Капкан
», «Доктор Сон
», «Солнцестояние
», «Я иду искать
» и «Мы
». Лучшим независимым фильмом могут назвать «Волны, «Лапочку
», «Образование», «Люс
», «Прощание», в экшен и военных фильмах – «1917», «Капитан Марвел
», «Мстители: Финал
», «Джон Уик 3
», «Форсаж: Хоббс и Шоу
», в дебютах – тех же «Лапочку» и «Образование», а также фильмы «Арахисовый сокол
», «Квин и Слим
», «Бриттани бежит марафон
».
Лучшим анимационным фильмом могут стать «История игрушек 4
», «Холодное сердце 2
», «Как приручить дракона 3
», «Эверест
», «Потерянное звено
», а блокбастером – «Капитан Марвел», «Мстители: Финал», «Шазам!
», «Однажды…в Голливуде» и «Человек-паук: Вдали от дома
».