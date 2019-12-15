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Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала режиссера десятилетия

15 декабря
2019 год

Новости кино >>
15 декабря 2019
Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала режиссера десятилетия. Им стал Дени Вильнев, снявший «Пожары», «Прибытие», «Убийцу», «Бегущего по лезвию 2049», а сейчас работающего над новым прочтением «Дюны».

Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала режиссера десятилетия

Церемония вручения награды состоится 9 января. Тогда же Ассоциация отметит фаворитов этого года. На звание лучшего фильма претендуют «Брачная история», «Паразиты», «Однажды…в Голливуде», «1917», «Джокер», «Ирландец», «Прощание», «Кролик Джоджо», «Волны» и «Образование». В категории комедий и мюзиклов представлены «Та еще парочка», «Меня зовут Долемайт», «Образование», «Ослепленный светом» и «Рокетмен», в хоррорах – «Капкан», «Доктор Сон», «Солнцестояние», «Я иду искать» и «Мы». Лучшим независимым фильмом могут назвать «Волны, «Лапочку», «Образование», «Люс», «Прощание», в экшен и военных фильмах – «1917», «Капитан Марвел», «Мстители: Финал», «Джон Уик 3», «Форсаж: Хоббс и Шоу», в дебютах – тех же «Лапочку» и «Образование», а также фильмы «Арахисовый сокол», «Квин и Слим», «Бриттани бежит марафон».

Лучшим анимационным фильмом могут стать «История игрушек 4», «Холодное сердце 2», «Как приручить дракона 3», «Эверест», «Потерянное звено», а блокбастером – «Капитан Марвел», «Мстители: Финал», «Шазам!», «Однажды…в Голливуде» и «Человек-паук: Вдали от дома».
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1917Арахисовый соколБегущий по лезвию 2049Брачная историяДжокерДжон Уик 3Доктор СонДюнаИрландецИстория игрушек 4Как приручить дракона 3Капитан МарвелКапканКролик ДжоджоЛапочкаМеня зовут ДолемайтМстители: ФиналМыОбразованиеОднажды... в ГолливудеОслеплённый светомПаразитыПожарыПотерянное звеноПрибытиеПрощаниеРокетменСолнцестояниеТа ещё парочкаУбийцаФорсаж: Хоббс и ШоуХолодное сердце-2Человек-паук: Вдали от домаШазам!ЭверестЯ иду искать

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