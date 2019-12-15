Борис Дергачев начнет праздновать Новый год со специальных выпусков «Короче»

Телеканал «Супер» начнет отмечать Новый год уже 21 декабря – именно в этот
день в эфире появится спецвыпуск мини-сериала «Короче. Новый год», в
котором герой Бориса Дергачева, обычный 30-летний парень, поразмышляет на темы, с которыми сталкивался абсолютно каждый в праздничной предновогодней суете.
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"
Актер признался, что успел побывать почти во всех ситуациях, о которых пойдёт речь. Например, Дергачев не понаслышке знает, что будет, если встречать праздник в незнакомой компании. Знает он и о чем думает приглашенный Дед Мороза, когда в пятый раз за ночь слышит один и тот же стишок.
«Было время, когда каждый Новый год я подрабатывал либо Дедом Морозом,
либо ведущим. Однажды был даже мексиканским Сантой в сомбреро, пончо,
с гитарой и кактусом. Правда, случались и форсмажоры. Как-то раз я взял в театре костюм Деда Мороза и очень ждал наступление новогодней ночи, чтобы подзаработать. Ждал, ждал, ждал… Наступила ночь с 31 на 1: и денег нет, и заказов нет. Надел костюм и пошел по соседним подъездам, спрашивал, нужен ли Дед Мороз с поздравлением? Договаривался с родителями, они выносили подарки на лестничную клетку, а через пять минут я снова звонил в дверь и радовал детишек. Слушал стихотворения, водил хороводы, пел с ними какие-то новогодние песенки, потом говорил, что мне надо бежать дальше, чтобы другие детишки получили свои подарки и шел к другой квартире. Так я получил пять заказов и подправил финансовое положение», – рассказывает актер.
В рамках новогоднего программирования, помимо спецвыпуска «Короче.
Новый год», телеканал «Супер» покажет сериал «Друзья» (31 декабря и 1
января), а также марафоны любимых проектов собственного производства –
комедийные сериалы «Фитнес», «ИП Пирогова», «Гранд» и «Родители».