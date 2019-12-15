Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Борис Дергачев начнет праздновать Новый год со специальных выпусков «Короче»

15 декабря
2019 год

Новости кино >>
15 декабря 2019
Телеканал «Супер» начнет отмечать Новый год уже 21 декабря – именно в этот
день в эфире появится спецвыпуск мини-сериала «Короче. Новый год», в
котором герой Бориса Дергачева, обычный 30-летний парень, поразмышляет на темы, с которыми сталкивался абсолютно каждый в праздничной предновогодней суете.

Борис Дергачев начнет праздновать Новый год со специальных выпусков «Короче»
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

Актер признался, что успел побывать почти во всех ситуациях, о которых пойдёт речь. Например, Дергачев не понаслышке знает, что будет, если встречать праздник в незнакомой компании. Знает он и о чем думает приглашенный Дед Мороза, когда в пятый раз за ночь слышит один и тот же стишок.

«Было время, когда каждый Новый год я подрабатывал либо Дедом Морозом,
либо ведущим. Однажды был даже мексиканским Сантой в сомбреро, пончо,
с гитарой и кактусом. Правда, случались и форсмажоры. Как-то раз я взял в театре костюм Деда Мороза и очень ждал наступление новогодней ночи, чтобы подзаработать. Ждал, ждал, ждал… Наступила ночь с 31 на 1: и денег нет, и заказов нет. Надел костюм и пошел по соседним подъездам, спрашивал, нужен ли Дед Мороз с поздравлением? Договаривался с родителями, они выносили подарки на лестничную клетку, а через пять минут я снова звонил в дверь и радовал детишек. Слушал стихотворения, водил хороводы, пел с ними какие-то новогодние песенки, потом говорил, что мне надо бежать дальше, чтобы другие детишки получили свои подарки и шел к другой квартире. Так я получил пять заказов и подправил финансовое положение», – рассказывает актер.

Вместе с Борисом Дергачевым в «Короче. Новый год» появятся и другие актеры мини-сериала: Александра Кузенкина, Александр Якин, Константин Шелягин, Дарья Гомес и другие.

В рамках новогоднего программирования, помимо спецвыпуска «Короче.
Новый год», телеканал «Супер» покажет сериал «Друзья» (31 декабря и 1
января), а также марафоны любимых проектов собственного производства –
комедийные сериалы «Фитнес», «ИП Пирогова», «Гранд» и «Родители».
версия для печати
персоны
Дария ГомесБорис ДергачевАлександра КузенкинаКонстантин ШелягинАлександр Якин
фильмы
ГрандДрузьяИП ПироговаКорочеРодителиФитнес

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.
Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Виктор Жуков
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Сергей Мурзин
Николай Радин
Светлана Старикова
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Адам Броуди
Дон Джонсон
Томаш Заливский
Леон Немчик
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, драма
Россия, 2020
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен