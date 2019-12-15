Четвертая «Матрица» выйдет в мае 2021 года

Студия Warner Bros. определилась с графиком выпуска своих крупных фильмов, сообщает The Hollywood reporter
.
Так, четвертая «Матрица»
, у которой пока нет официального названия, появится в кинотеатрах (как минимум американских) 21 мая 2021 года. Примечательно, что теперь «Матрица» стоит на одной дате с четвертой частью «Джона Уика»
, где также главную роль играет Киану Ривз
.
Многострадальный проект «Флэш»
также получил наконец дату релиза – 1 июля 2022 года. Главную роль, как и сообщалось ранее, исполняет Эзра Миллер
. Режиссером после долгих перестановок выступает Андрес Мускетти
, съемки фильма запланированы на следующий.