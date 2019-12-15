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Четвертая «Матрица» выйдет в мае 2021 года

15 декабря
2019 год

Новости кино >>
15 декабря 2019
Студия Warner Bros. определилась с графиком выпуска своих крупных фильмов, сообщает The Hollywood reporter.

Четвертая «Матрица» выйдет в мае 2021 года

Так, четвертая «Матрица», у которой пока нет официального названия, появится в кинотеатрах (как минимум американских) 21 мая 2021 года. Примечательно, что теперь «Матрица» стоит на одной дате с четвертой частью «Джона Уика», где также главную роль играет Киану Ривз.

Многострадальный проект «Флэш» также получил наконец дату релиза – 1 июля 2022 года. Главную роль, как и сообщалось ранее, исполняет Эзра Миллер. Режиссером после долгих перестановок выступает Андрес Мускетти, съемки фильма запланированы на следующий.
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