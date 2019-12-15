Ушла из жизни звезда «новой волны» Анна Карина

Французская актриса Анна Карина ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщает агентство AFP со ссылкой на ее агента Лорана Баландраса. Причиной смерти стал рак.
фото: ТАСС
Анна Карина родилась в Копенгагене, в 14 лет начала петь в кабаре, снималась в короткометражном кино. Первой большой ролью стала работа в фильме «Девушка в башмачках», показанном на Каннском кинофестивале. В 1958 году она переехала в Париж, а уже спустя год после работы в рекламе ее заметил Жан-Люк Годар, который предложил ей роль в ленте «Женщина есть женщина». Творческий союз перерос в брак – Анна Карина была замужем за режиссера с 1961 по 1967 годы. Помимо работы с Годаром актриса работала с Лукино Висконти, Райнером Вернером Фассбиндером, Мартой Месарош.
Также сама в качестве режиссера поставила фильма «Жить вместе», активно работала в театре, написала несколько романов. В последние дни с ней был ее муж – американский режиссер Денни Берри.