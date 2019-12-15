Создатели «Игры престолов» разберутся с монстрами Лавкрафта

Детали сюжета пока не раскрываются, однако источники издания утверждают, что действие будет разворачиваться в 1920 году и расскажет о монстрах, придуманных Лавкрафтом, которые, возможно, были вполне реальны.
Бениофф и Уайсс обсуждали этот проект со студией на протяжении многих лет, пока работали над «Игрой престолов». В августе этого года шоураннеры подписали контракт со стриминг-сервисом Netflix, ради которого даже отказались от участия в перезапуске франшизы «Звездные войны». Однако проект по Лавкрафту был утвержден еще до подписания контракта с Netflix.