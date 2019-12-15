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Создатели «Игры престолов» разберутся с монстрами Лавкрафта

15 декабря
2019 год

Новости кино >>
15 декабря 2019
Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс спродюсируют триллер по мотивам графического романа «Лавкрафт» для студии Warner Bros., сообщает Deadline.

Создатели «Игры престолов» разберутся с монстрами Лавкрафта
фото: Art Streiber

Сценарий напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй, работавшие над картиной Карин Кусамы «Время возмездия». Сама Кусама, на счету которой также сериалы «Миллиарды» и «Мастера секса», будет исполнительным продюсером триллера.

Детали сюжета пока не раскрываются, однако источники издания утверждают, что действие будет разворачиваться в 1920 году и расскажет о монстрах, придуманных Лавкрафтом, которые, возможно, были вполне реальны.

Бениофф и Уайсс обсуждали этот проект со студией на протяжении многих лет, пока работали над «Игрой престолов». В августе этого года шоураннеры подписали контракт со стриминг-сервисом Netflix, ради которого даже отказались от участия в перезапуске франшизы «Звездные войны». Однако проект по Лавкрафту был утвержден еще до подписания контракта с Netflix.
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